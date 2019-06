Fest zieht Gemeindeglieder mehr denn je an

DENKINGEN - Einen wahren Boom hat das Denkinger Kirchengemeindefest an Fronleichnam als Fest der Begegnung erlebt. Den ganzen Tag über war in dem aufgestellten Zelt an das St. Paul-Gemeindezentrum reges Leben und ein Kommen und Gehen. Selbst die überraschend aufgetretenen Regenschauer konnten dem Festbetrieb keinen Abbruch tun.

Sobald die Sonne wieder zum Vorschein kam, waren die Plätze unter den Sonnenschirmen im Garten schnell wieder voll belegt.

Den sehr feierlichen Festgottesdienst als ersten Höhepunkt des Fronleichnamsfests, umrahmte der Kirchenchor mit passenden Gesängen. Nach dem Gottesdienst stellten sich die Träger der Kirchenfahnen, Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Musikkapelle, Kirchenchor, Erstkommunikanten, blumenstreuende Kinder und eine große Anzahl Kinder des Kindergarten St.P aul mit ihren Müttern und Vätern auf dem Kirchplatz auf für die Prozession zu den vier Altären mit kunstvollen Blumenteppichen.

Monstranz aus dem 17. Jahrhundert

Ortspfarrer Pater Sabu trug die Hostie in der wertvollen Monstranz aus dem 17. Jahrhundert durch die Straßen. Nach den Fürbitten gab er bei jeder Station den Segen an die vielen Gläubigen, die an der Prozession teilnahmen. Viele Häuser waren geschmückt mit Fahnen und Reisig. Die Feuerwehr sorgte für die Umleitung des Verkehrs.

Gemeindefest alle zwei Jahre

Nach der Prozession führte die Musikkapelle die Teilnehmer direkt zum Festplatz des im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Kirchenfestes beim Gemeindezentrum und spielte dort gleich zum Frühschoppen auf. Das Fest selbst bot den ganzen Tag über wieder ideale Voraussetzungen für Begegnungen, für Gespräche und zum Singen und vor allem zur Mittagszeit für ein mundendes Essen.

Bei diesem schönen Wetter blieben die meisten Küchen im Ort kalt. Dafür hatten die Festhelfer einen anstrengenden Job, um die extrem vielen Gäste über Mittag mit Speisen und Getränken zu versorgen.

Neben dem Aufbau von zwei Altären und der Organisation des Gemeindefestes war es für den Kirchengemeinderat an diesem Tag eine Herkulesarbeit, alles zu bewältigen, sagte der zweite Kirchengemeinderats-Vorsitzender Norbert Schnee. „Ohne die vielen Helfer und die stabile Truppe, wobei manche sogar seit Beginn des Festes an Fronleichnam 1987 mit dabei sind, wäre diese immense Arbeit nicht zu stemmen“, resümierte Schnee bei seinen Dankesworten.

Auch den Kuchenspendern (über 30 an der Zahl) sprach er Dank aus. Die Freude über den großen Erfolg des Festes war Schnee im Gesicht abzulesen.

Der Erlös des Festes kommt dem zweiten Umbau des Schwesternhauses zugute. Die im Obergeschoss neu erstellte Wohnung konnte den ganzen Tag besichtigt werden. Demnächst soll die Wohnung durch weitere indische Schwestern der „Mägde Christi“ belegt werden.

Dankandacht mittendrin

Am Nachmittag fand zu Ehren des Fronleichnamsfestes inmitten der Biertische eine Dankandacht statt. Pater Sabu nahm die Gelegenheit wahr, einige Worte über die Herkunft des Wortes „Fronleichnam“ zu sagen. Der Name kommt vom althochdeutschen „fron“ = dem Herrn gehörig und „lichnam“ = Leib, was auf die Elemente der Eucharistie verweist. Viele könnten allerdings mit dem Namen nichts mehr anfangen, meinte Pater Sabu. Der Kirchenchor umrahmte die Feier mit Gesängen.

Die Katholische öffentliche Bücherei veranstaltete einen Bücherflohmarkt, während die Ministranten mit der Teilnahme am Glücksrad wertvolle Preise verteilen konnten.