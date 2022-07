Fest des Jahrgangs 1962/63

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Scheer/Heudorf - Am Samstag, 26. Juni fuhr endlich mal wieder ein Zug vom Bahnhof Scheer ab. Zugestiegen ins Festzügle sind 27 erwartungsfreudige, gut gelaunte Klassenkameraden und zugezogene Jahrgänger aus Scheer und Heudorf. Es waren interessante Haltepunkte geplant.

Nach einem schönen Wortgottesdienst in der Nikolauskirche mit Pfarrer Wasswa konnte die neue Orgel und der restaurierte Glockenturm besichtigt werden. Der nächste Halt war unser Rathaus, wo uns Bürgermeister Lothar Fischer mit einer Bildschirmpräsentation durch die historische Altstadt Scheer führte. Im Anschluss besuchten wir die letzte Ruhestätte unserer leider schon verstorbenen Jahrgänger auf dem Scheerer Friedhof.

Bei strahlendem Sonnenschein startete danach unser souveräner Zügle-Fahrer mit uns zur großen Rundfahrt durch die idyllische Landschaft von Scheer und Heudorf. Der Genuss kam dabei nicht zu kurz. Die mitgeführten Getränke und die tolle Musik regten zum Mitsingen und vergnügter Stimmung an. Die anschließende Haltestelle war im Biergarten Gasthaus zur Au. Nach dem Fotoshooting, interessanten Gesprächen und Anekdoten aus früheren Zeiten, verging die Zeit bei Kaffee und Kuchen wie im Flug.

Unsere nächste Station war das Schlösschen Bartelstein, wo wir durch Frau Ruepp die einmalige Gelegenheit hatten, die herrliche Aussicht und die wunderschöne Gartenanlage zu genießen. Die Abschlussfahrt führte uns entlang der Donau, an den naturbelassenen Fischweihern vorbei zu unserem Startpunkt am Bahnhof in Scheer. Der Abschluss eines tollen Tages begann im Restaurant Donaublick. Nach einem genussvollen Abendessen und gemütlichem Beisammensein war das Highlight ein gigantisches Feuerwerk unseres Jahrgängers. Jeder der Zügle-Mitfahrer war der Meinung es war ein rundum gelungenes Event und dies wird mit einem zweitägigen Ausflug in 2023 fortgesetzt.