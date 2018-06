Ferry-Porsche-Preis für Abiturienten

Anika Schilling von der Biberacher Karl-Arnold-Schule, Alexander Wallach vom Pestalozzi-Gymnasium, Simon Schmid vom Gymnasium Ochsenhausen, Johannes Mokosch vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim und Simone Möhrle vom Gymnasium Riedlingen sind mit dem Ferry-Porsche-Preis ausgezeichnet worden. Die Preisträger zählen zu den besten 221 ihres Jahrgangs in den Kernfächern Mathematik, Physik und Technik in Baden-Württemberg. Der Ferry-Porsche-Preis soll die Attraktivität der MINT-Fächer steigern und angehende Studenten zum Ingenieurstudium motivieren. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, skizzierte in seiner Rede bei der Preisverleihung den grundlegenden Wandel, den die Automobilindustrie aktuell durchläuft. Insbesondere die rasant zunehmende Digitalisierung und Elektromobilität erforderten Experten mit einem umfassenden Wissen aus den MINT-Bereichen, so Blume. Staatsekretär Volker Schebesta ermunterte die Preisträger, ihre besondere Begabung durch die Wahl eines entsprechenden Studienfachs weiter auszuleben.