Fernbusse sind für Unternehmer im Landkreis noch kein Thema

In Großbritannien ist es gang und gäbe: Fernbusse verkehren zwischen Glasgow und London, zwischen Poole und Cornwall. In Deutschland war der Fernbusverkehr 80 Jahre lang gesetzlich eingeschränkt. Fernbusse durfte es dort nicht geben, wo eine Bahnverbindung bestand. Eine Ausnahme galt für Strecken von und nach Berlin und einige wenige andere. Diese Beschränkung ist seit 1. Januar 2013 aufgehoben. Jeder Unternehmer, der eine Fernbuslinie anbieten möchte, muss sich nun eine Lizenz vom zuständigen Regierungspräsidium ausstellen lassen. Und das könnte für einige Busunternehmen lukrativ sein.

Aber nicht im Landkreis Ravensburg, glaubt Busunternehmer Bernd Grabherr aus Waldburg. „Es ist für uns keine Option“, sagt er und begründet es geographisch. Er glaubt nicht, dass die Nachfrage für Fernbusreisende von Ravensburg ausgehend in Richtung München oder Freiburg so groß sei, dass es sich unternehmerisch lohnen würde. Für Busunternehmer in Großstädten wie München ist das anders. Erstens dürfte die Nachfrage allein aufgrund der Einwohnerzahl höher liegen. Und außerdem ist München eine Metropolregion, die sich auch via Fernbus gut mit anderen Metropolregionen lässt.

Bernd Grabherr ist nicht nur Busunternehmer, sondern auch Geschäftsführer des RBO, des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, einer Kooperation von 17 privaten Busunternehmen im Bodo-Verbund und im Vorstand des Verbands Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO). Vor Ort kenne er keinen Kollegen, der in das Geschäft einsteigen wolle. Auf Landesebene sieht das schon wieder ganz anders aus, und auf Bundesebene sowieso. Es gibt einige Start Up-Unternehmen, die auf den Markt drängen wie „Flixbus“, „Dein Bus“ und „Mein Fernbus“.

2010, sagt der Waldburger Unternehmer, hätte sich seine Firma, Omnibus Grabherr, schon selbst einmal Gedanken gemacht, in den Fernbusverkehr einzusteigen. Und zwar auf der Strecke Ravensburg – Freiburg. Aber die Voraussetzungen seien andere gewesen. Seit dem 1. Januar 2013 kann jeder Unternehmer, der eine Fernbuslinie bedienen möchte, diese beim zuständigen Regierungspräsidium beantragen. Und das für maximal zehn Jahre.

Der örtliche Nahverkehr müsse geschützt werden, sagt Grabherr in seiner Funktion als RBO-Geschäftsführer. „Der ÖPNV darf nicht über der Fernbusverkehr ausgehöhlt werden“, unterstreicht er. Das wird aber nicht passieren: Fernbusse dürfen nur Strecken mit mindestens 50 Kilometern Länge fahren. Außerdem muss die Mindestreisezeit zwischen zwei Haltepunkten eine Stunde dauern.

Voraussetzung dafür, in den Fernbusverkehr einzusteigen, sei auch Risikokapital, sagt Bernd Grabherr. Man müsse auch eine Online-Buchungsplattform anbieten, sagt Grabherr. Wenn man als Busunternehmer aber nur eine Fernbuslinie anbietet, dann lohne sich das nicht. Auch Jürgen Löffler, Geschäftsführer vom Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund, kurz Bodo, ist der Meinung, dass Risikokapital da sein muss. Schnelle Gewinne prognostiziert er nicht, aber dass es einen Markt gibt für dieses Mobilitätsangebot, davon geht er aus.

So sieht das auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aus. „Es richtet sich an eine andere Kundengruppe“, sagt Eckhardt Benner, Sprecher der Verbraucherzentrale. Nämlich diejenigen, die Einschränkungen bei Pünktlichkeit und Reisegeschwindigkeit in Kauf nehmen, dafür aber günstiger unterwegs sind. Dass die Fernbusse damit zu einer großen Konkurrenz für die Bahn werden und dem Schienenunternehmen die Kunden abwerben, glaubt er nicht. Doch wenn die Fernbus-Unternehmen ihren Kunden einen guten Service bieten, dann hätten sie eine Chance, sich am Markt zu etablieren.

Die Deutsche Bahn gibt sich ebenfalls gelassen. „Wir sind ja selber im Fernbusgeschäft tätig“, sagt ein Sprecher der Bahn auf Anfrage der SZ. Und zwar mit 30 Fernbuslinien unter der Marke „Berlin Linien Bus“. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man erst mal den Markt beobachten. Das werden auch die Busunternehmen in der Region tun: „Wir betrachten sehr aufmerksam, was passiert“, sagt Bernd Grabherr.