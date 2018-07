Ferienende sorgt für Staus auf den Autobahnen

Der Reiseverkehr auf den Straßen hält an. Am Wochenende (14. bis 16. August) ist nach Angaben des ADAC in München das Ferienende in Nordrhein-Westfalen ein Grund für volle Autobahnen.

Doch nicht nur die Heimkehrer sorgen für Staus: Viele Autofahrer starten auch jetzt noch in den Urlaub und verursachen volle Gegenfahrbahnen. In den anderen Bundesländern enden die Sommerferien im Wochentakt. Zusätzlich seien die mehr als 400 Autobahnbaustellen Gründe für Staus und Behinderungen, so der Auto Club Europa (ACE) in Stuttgart. Mit Wartezeit ist den Clubs zufolge vor allem auf folgenden Straßen zu rechnen:

- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

- A1 Puttgarden - Lübeck - Hamburg - Bremen - Köln

- A2 Berlin - Hannover - Dortmund - Oberhausen

- A3 Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen

- A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main - Kassel

- A6 Heilbronn - Nürnberg - Pilsen

- A7 Hamburg - Flensburg und Kempten - Würzburg - Hannover - Hamburg

- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A9 München - Nürnberg - Berlin

- A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark - Stettin

- A19 Dreieck Wittstock - Rostock

- A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

- A72 Chemnitz - Hof

- A81 Stuttgart - Singen

- A93 Inntaldreieck - Kufstein

- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A96 München - Lindau

- A99 Umfahrung München

Zu Behinderungen kann es auch auf den wichtigsten Urlaubsrouten in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Italien kommen.