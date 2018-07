Ferienblues läutet schulfreie Zeit ein

Mit einer locker swingenden Party startete die Musikschule Tuttlingen am Dienstagabend mit Musikschülern, Eltern, Freunden und Gönnern in die Sommerferien. Unter der Regie des Fördervereins Viva la Musica ist im Musikschulhof der zweite „Ferienblues“ veranstaltet worden. Mit dabei Solisten, Ensembles und Bands aus den Bereichen „Jazz, Rock und Pop“. Frank-Karsten Willer, Vorstand der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, nahm die Gelegenheit wahr, gemeinsam mit Musikschulleiter Alfons Schwab die zahlreichen Gäste über die Spende der Volksbank in Höhe von 4300 Euro zu informieren. Das Geld ist bereits geflossen: Dafür wurden zwei neue E-Pianos für die Bands angeschafft sowie eine Trompete für den Anfängerbereich. Eines der Pianos kam gleich zum Einsatz.

Bis vor zwei Jahren hatten die Jazz-Combos noch am Donnerstagabend – vor der offiziellen Eröffnung von Sommer im Park – auf der Bühne der Ginkgoterrasse aufgespielt. Seit dem vergangenen Jahr wird das Equipment für die Veranstaltungen von „Sommer im Park“ jedoch erst zur tatsächlichen Eröffnung am Freitagabend aufgebaut, wenn die Orchester zu „Summerwinds“ einladen. Um den Musikern und ihren Fans trotzdem einen passenden Rahmen für Auftritte geben zu können hat der Förderverein Viva la Musica gemeinsam mit der Musikschulleitung den „Ferienblues“ organisiert. Im neu gestalteten Musikschulhof begeisterten die Combos und Bands: Alex und die Affen, Minimalprinzip, Die Anderen, die teilweise gemeinsam mit Minimalprinzip auftraten, oder One Zero 7, die Perconauten, oder auch Gitarren- und Gesangs-Solisten. Gemeinsam brachten sie ihre Zuhörer mit ihrem bunten und mitreißenden Mix aus Jazz, Latin und Rock zum Mitwippen, Klatschen, und Swingen – ganz einfach dazu fröhlich und entspannt in die anstehenden Ferien zu starten.