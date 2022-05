Ferdinand Schmalz liest aus Debütroman „Mein Lieblingstier heißt Winter“

Der vielfach preisgekrönte Schriftsteller Ferdinand Schmalz stellt am Mittwoch, 1. Juni, auf Einladung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek im T-Café des Vorarlberger Landestheaters seinen Debütroman „Mein Lieblingstier heißt Winter“ vor, der 2021 sowohl für den deutschen als auch für den österreichischen Buchpreis nominiert worden war. Für einen Auszug daraus hatte Schmalz 2017 den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten. Den Abend moderiert Ingrid Fürhapter (Felder-Archiv). Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Debütroman geht es um den Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht, der einem makabren Wunsch nachkommen soll: Sein Kunde Doktor Schauer will sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe legen und beauftragt ihn, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten.