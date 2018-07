Fenster an Reihenhaus eingeworfen

Mit einem faustgroßen Stein hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster an einem Reihenhaus in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße eingeworfen und dadurch einen Sachschaden von rund 400 Euro angerichtet. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 23.30 und 8 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 in Verbindung zu setzen.