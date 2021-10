Der geplante Fellheimer Geschichtsweg ist eröffnet. Im Mittelpunkt steht das Vorhaben, die bis ins 17. Jahrhundert hineinreichende, jüdische Geschichte Fellheims und bedeutende Geschichtsorte wie die Ehemalige Synagoge, das Langhaus, das Fellheimer Schloss, die jüdische Metzgerei, die Judenschule, sowie den jüdischen Friedhof und die ehemalige Mikwe (Ritualbad) erlebbar zu gestalten.

Besucher der Gemeinde Fellheim haben künftig die Gelegenheit wissenswertes über die Geschichte des Doppeldorfes zu erfahren und kulturhistorische Themen zu erleben. Möglich wurde die Realisierung des Geschichtswegs durch die Gemeinde Fellheim in Kooperation mit dem Verein Cultura Kulturveranstaltungen und in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Synagoge, sowie durch eine Leader-Förderung. „Mit dem Fellheimer Geschichtsweg wird die Erinnerungslandschaft zur christlich-jüdischen Geschichte Schwabens um einen weiteren Beitrag ergänzt“, betont der Fellheimer Bürgermeister Reinhard Schaupp.

Entstanden sind sieben Standorte mit Themeninhalten, die entlang der Fellheimer Ortsdurchfahrt angeordnet sind. Der Verein Cultura Kulturveranstaltungen ergänzt das Angebot mit weiteren zwei Infotafeln zur Geschichte des Doppeldorfes Fellheim, die aus dem Förderprogramm „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gefördert wurden. So ist letztlich auch eine Anbindung an den Iller-Radweg und den künftig erlebbaren Erlebnisraum Iller, das Unterallgäuer Kneipp-Netz und auch an den künftigen Haltepunkt der Illertalbahn am historischen Bahnhof in Fellheim möglich. Der 650 Meter lange Rundweg dehnt sich vom heutigen Rathaus bis nördlich des Fellheimer Schlosses aus. Im Mittelpunkt stehen dabei das Doppeldorf mit der jüdischen Häusersiedlung im Süden, das Bauerndorf im Norden und das imposante Schloss.