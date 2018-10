Felix Stein hat seine Wanderung nach Jerusalem begonnen

Felix Stein wandert 5824 Kilometer von Oberschmeien nach Jerusalem, er begeht den längsten Friedensweg der Welt, der durch neun verschiedene Länder verläuft. Im Mai will er in der „heiligen Stadt“ ankommen. Im ersten Teil seiner Kolumne für die „Schwäbische Zeitung“ berichtet er von seiner ersten Etappe, dem Aufbruch.

Am Dienstag, 16. Oktober, bin ich das vorerst letzte Mal für längere Zeit durch die elterliche Haustür gegangen und habe meinem Heimatort Oberschmeien Lebewohl gesagt, um meinen Traum von der Reise nach Jerusalem nun endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Die Freude auf das, was kommt, blieb bei meiner Abreise nicht ungetrübt. Der Abschied von Familie und Lieblingsmenschen fiel mir schwer und ließ mich das Erreichen meiner ersten Unterkunft am Abend nicht nur körperliche Kräfte kosten. Ich habe mir für die erste Etappe einen schönen Weg ausgesucht, welcher mich über Unterschmeien, Inzigkofen, Laiz, Sigmaringen, Sigmaringendorf zwecks Mittagessen bei meinem Lieblingsdönerladen Star-Kebap, Heudorf und Binzwangen bis nach Heiligkreuztal führte. Die Übernachtung im dortigen Kloster bedeutete nach dem emotionalen Tag eine Wohltat für Körper und Geist. Am darauffolgenden Morgen ließ ich die angenehme Ruhe des Klostergartens auf mich wirken und bereitete mich so mental auf den zweiten Wandertag vor, mit dem ich mich ein weiteres kleines Stück zumindest physisch von der Heimat entfernen würde. Als Ziel für Mittwoch hatte ich mir Biberach gesetzt, um dort in der Studenten-WG von Freunden die Nacht zu verbringen.

Mein Körper hatte bis auf ein paar kleinere Blasen an den Füßen bisher ganz gut auf die Belastung des Laufens reagiert. Dennoch waren die ersten beiden recht langen Etappen anstrengend. Daher hatte ich mich kurzerhand in der Nacht dazu entschlossen, den Donnerstagmittag bei einem Essen mit meiner Mutter zu verbringen, die zufälligerweise ausgerechnet an jenem Tag in der Gegend war, und den dritten Wandertag erst am frühen Nachmittag anzutreten. Dieser endete am Abend nach entspannten 14 Kilometern in Ochsenhausen. Dort quartierte ich mich in einem einladenden griechischen Restaurant ein, wo ich großzügig mit einem exzellenten Abendessen verpflegt wurde. Erschöpft fiel ich mit der Vorfreude ins Bett, nach dem Schlafen ein weiteres Stück meiner weiten Wanderung bestreiten zu dürfen.

Ochsenhausen war ein schöner Ort zum nächtigen, gut gestärkt von meinem Griechischen Freund habe ich mich auf den Weg nach Memmingen gemacht. Ein Bett hatte Ich mir schon über couchsurfing organisiert weswegen ich es entspannt angehen konnte. Der Weg tiefer rein ins Allgäu hatte immer wieder andere Facetten zu bieten.

Die Nacht im ehemaligen Kinderzimmer des Ehepaares war sehr erholend. Auf meinem Weg aus Memmingen hatte ich aufgrund des Straßenlärms Kopfhörer in den Ohren als plötzlich neben mir ein Fahrradfahrer vorbeifuhr und mich fragte, wohin meine Reise denn gehen soll. „Jerusalem“ lautete meine Antwort und plötzlich funkelten bei meinem Gegenüber beide Augen. Er lud mich für den Abend und meinen sonntäglichen Ruhetag ein bei ihm und seiner Frau zu übernachten. Es war wunderbar, jemand mit der gleichen Begeisterung fürs wandern und die Natur zu treffen. Nach einer Nacht im dominikanerinnen Kloster in Landsberg und einer Nacht am Ammersee, laufe ich gerade auf München zu ,um schon bald meine Schritte in Österreich zu setzen.

