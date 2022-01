Felix Eisenbach will als Bürgermeister von Bodolz das Gemeinwohl fördern

Die Termine

Eisenbach will den Bodolzerinnen und Bodolzern an folgenden Terminen die Möglichkeit bieten, mit ihm ins Gespräch zu kommen: Sonntag, 16. Januar, 14 bis 16 Uhr, Bettnau, Wendebereich Taubergat, Samstag, 22. Januar, 10 bis 12 Uhr, Enzisweiler, Parkplatz Kleine Kneipe, Sonntag, 23. Januar, 14 bis 16 Uhr, Ortsmitte Taubenberg, Sonntag, 30. Januar, 14 bis 16 Uhr, Im Abtsgarten, Sonntag, 6. Februar, 14 bis 16 Uhr, Bodolz, Vorplatz Rathaus. Virtuelle Termine sind am Donnerstag, 27. Januar, 19 bis 20 Uhr, und am Freitag, 11. Februar, 19 bis 20 Uhr.