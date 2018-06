Feldhütte brennt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei Leinzell ermittelt wegen Brandstiftung, nachdem ein Unbekannter am Dienstagmittag eine Feldhütte im Gewann Heide zirka 500 Meter nach Schönhardt angezündet hatte. In der Hütte befanden sich Heu- und Strohballen sowie ein landwirtschaftlicher Hänger. Umstehende Bäume wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Feuerwehren Iggingen und Schwäbisch Gmünd waren im Einsatz. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07175 / 9219680 entgegengenommen.