Bei der jüngsten Hauptversammlung der Bürgerinitiative (BI) Verkehrsentlastung Ortsdurchfahrt Röhlingen ist es vor allem um ein Thema gegangen: den neuen Lärmaktionsplan der Stadt Ellwangen. Aber noch ein zweites Problem wurde angeschnitten: In der Röhlinger Ortsdurchfahrt ist offenbar nicht nur der Verkehrslärm, sondern auch die Feinstaubbbelastung ein großes Problem. Die BI hat unlängst gemessen und ist zu einem bedenklichen Ergebnis gekommen.

Ortsvorsteher Peter Müller stellte den Mitgliedern der BI das Papier vor, das im April im Gemeinderat präsentiert worden war. Dafür wurden von der Stadt zuvor Straßenabschnitte mit über 8200 Fahrzeugen am Tag untersucht – eine Vorgabe der EU, die alle Staaten dazu aufgefordert hat, Lärmaktionspläne für verkehrlich stark belastete Bereiche zu erstellen. Und zu denen zählt auch die Ortsdurchfahrt Röhlingen mit über 11 5000 Fahrzeugen am Tag. Um die Lage hier zu verbessern, soll in der Ortsdurchfahrt künftig Tempo 30 für alle gelten. Auch eine Maut für Lastwagen ist vorgesehen (wir berichteten). Mittelfristig ist zudem an Lärmschutzfenster, Flüsterasphalt und eine Mittelinsel am Ortseingang gedacht. Und an die Ortsumfahrung, die sich die Röhlinger wünschen. In der Versammlung wurde über dieses Maßnahmenpaket angeregt diskutiert.

Außerdem ging es in der Sitzung auch wieder um die beiden Blitzer am Ortsein- und ausgang von Röhlingen. Die Mitglieder der BI betonten bei der Gelegenheit nochmal, dass sie wissen möchten, wie oft geblitzt wird und wie viel Geld dadurch in die Ellwanger Stadtkasse gespült wird. Das Geld könne zur Aufwertung des Röhlinger Ortskerns verwendet werden, wurde angeregt. Darüber hinaus wurde gemahnt, dass es „zwischen den beiden Blitzern“ unbelehrbare Schnellfahrer gebe. Sie müssten genauso überwacht werden wie der Verkehr, der über die Pfahlheimer Straße einfließe.

Josef Schnell bleibt Vorsitzender

Die Sorge vor einer Bemautung der Bundesstraße B25 mit der verbundenen weiteren Belastung der L1060 war weiteres Thema an dem Abend . Ebenso wie die Ergebnisse einer Feinstaubmessung – vorgenommen durch die Röhlinger BI. Dazu hatten sich die Röhlinger extra beim Bund einen sogenannten Feinstaubsensor bestellt und aufgestellt. Das traurige Ergebnis: Röhlingen kann in Sachen Feinstaubelastungen durchaus mit den Messwerten beim Stuttgarter Neckartor mithalten.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Vorsitzender Josef Schnell im Amt bestätigt. Zweiter Vorsitzender bleibt Franz Bühler und Kassiererin Maria Vaas. Zur neuen Schriftführerin wurde Ute Ackermann gewählt.