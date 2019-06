Feilschen auf dem Flohmarkt Feilschen auf dem Flohmarkt

Schwendi (beb) - Die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen veranstaltet am kommenden Sonntag, 30. Juni, ihr traditionelles Feuerwehrfest im Garten beim Gemeindesaal. Auch dieses Jahr werden die Feuerwehrangehörigen mit weiteren Helfern unter dem großen Lindenbaum kulinarische Köstlichkeiten servieren. Der reichhaltige Mittagstisch bietet gemischten Braten oder Jägerschnitzel mit Pilzrahmsoße, jeweils mit Spätzle und Kartoffelsalat oder Maultaschen mit Ei und grünem Salat. Mit dem Gartenfest startet auf den Straßen neben dem Festgarten auch wieder ein Flohmarkt. Ab zehn Uhr darf auf den Tischen oder in den Kisten der Verkäufer „gekruschtelt“ werden. Freunde von Antiquitäten, altem Trödel und sonstigen Gegenständen aus vergangener und heutiger Zeit finden auf dem Flohmarkt (Ende gegen 15 Uhr) reichlich Gelegenheit, sich mit Brauchbarem oder Nützlichem einzudecken. Das Stöbern auf den Tischen der Verkäufer wird beim Großschafhauser Flohmarkt immer beliebter, die Zahl der Verkäufer immer mehr. Auch heuer werden die Verkaufsstände nicht nur in der Tulpenstraße, sondern auch in einigen Nebenstraßen aufgebaut. Beim Feuerwehr-Gartenfest wird am Nachmittag Kaffee und Kuchen serviert, anschließend ist gemütlicher Ausklang. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt (bei Regen im Gemeindesaal).

