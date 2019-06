Feiern und dabei auch an andere denken

Das Wetter war wie gemalt, der Besucherzuspruch prima und die Stimmung klasse: Die Häfler Rotarier haben am Sonntag allen Grund gehabt, mit der Sonne um die Wette zu strahlen. Der Rotary-Club und der Nachwuchs des Rotaract-Clubs hatten zum Sommerfest auf dem weitläufigen Gelände der Zeppelin Universität am Campus Seemooser Horn eingeladen.

Viele Gäste kamen – um den guten Zweck des Festes zu unterstützen, oder um einfach einen schönen Nachmittag zu genießen, Spaß zu haben und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Für Verpflegung, Musik, eine gut bestückte Tombola und Abwechslung war reichlich gesorgt, auch die Kleinsten kamen etwa auf der Hüpfburg voll auf ihre Kosten.

Mit dem Spendenerlös der Benefizveranstaltung wird in diesem Jahr die „Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung“ (SAPV) im Bodenseekreis gefördert. Dieses neu gegründete Team ermöglicht die häusliche Betreuung von Patienten, die an einer nicht mehr heilbaren und fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung leiden.

Hilfe für die Palliativ-Versorgung

„Wir verstehen uns als Service-Club, der sich für die Menschen vor Ort einsetzt“, sagt Christoph Meißner, amtierender Präsident der Häfler Rotarier. Deshalb unterstütze man sehr gerne in den kommenden drei Jahren den Fuhrpark der SAPV mit jeweils 8 000 Euro, um dadurch auch mitzuhelfen, bestehende Versorgungslücken zu schließen. Dass das Thema Palliativ-Versorgung in der breiten Öffentlichkeit allzu oft immer noch tabuisiert werde, davon spricht Professor Volker Wenzel, Zentrumsdirektor und Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Medizin Campus Bodensee. „Ich habe es durch den frühen Tod meines Vaters selbst leidvoll erlebt, wie schlimm es ist, wenn Patienten in der letzten Phase ihres Lebens – und auch ihre Familien – alleingelassen werden“, sagt er. Das SAPV-Team im Bodenseekreis wolle gerade gegen dieses Alleinlassen ankämpfen und den Betroffenen ein menschenwürdiges Ende in ihrer häuslichen Umgebung ermöglichen. „Es kommt viel an Dankbarkeit zurück“, weiß Professor Wenzel.

Und wie feiert es sich im wunderschönen Ambiente des ZU-Campus am Seemooser Horn? „Wirklich eine tolle Location“, sind sich Nicole Kiebele und Michael Mahler einig, die zusammen mit ihren beiden Kindern Kai und Franka aus Oberteuringen gekommen sind. „Und wenn man einen Sonntagsausflug mit der Unterstützung einer guten Sache verbinden kann, ist das natürlich umso schöner.“ Ins gleiche Horn bläst auch Monika Hepp von der gleichnamigen Werkzeugschleiferei aus Tettnang-Bürgermoos. „Unsere Firma engagiert sich seit Jahren als Sponsor für das Rotary-Sommerfest, weil der Erlös einem sinnvollen Zweck zugutekommt und weil das Geld in der Region bleibt“, sagt sie. Allein gekommen ist sie an diesem wolkenlosen Sonntagnachmittag allerdings nicht. „Wir sind sieben Personen, praktisch die ganze Familie ist da. Und heute lassen wir es uns auf diesem Fest so richtig gut gehen.“