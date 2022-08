Feierliche Verabschiedung der Referendar*innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weingarten - Am 20. Juli wurden die Studienreferendar*innen des Kurses 2021 aus der beruflichen Abteilung des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte feierlich von der Seminarleitung durch Herrn Jan Wischmann und Herrn Thomas Rädle sowie ihren Ausbilder*innen verabschiedet. Das Humpis-Quartier bot einen stilvollen Rahmen für die Feier, durch die Frau Prof`in Manuela Droll führte.

„Genau 555 Tage dauerte die intensive Ausbildung. Eine anstrengende Zeit, gekennzeichnet durch Vorbereitungen, Reflexionen und Selbstkritik, aber auch eine Zeit der Chancen, die die Lernprozesse initiierte, zur Kreativität und Multiperspektivität anregte und letztlich zur Identifizierung mit der Lehrer*innenrolle führte.“ stellte Thomas Rädle, stellvertretender Seminarleiter, zu Beginn fest.

Der Seminarleiter Jan Wischmann verabschiedete die Absolvent*innen mit dem Appell, sich auf die neuen Herausforderungen zu freuen und sich dabei am ganzheitlichen Ansatz – Unterrichten mit Kopf, Herz und Hand – zu orientieren. Abschließend forderte er die neuen Junglehrer*innen auf: „Neben den fachlichen Kompetenzen müssen Sie, unabhängig Ihrer Unterrichtsfächer, dringend die Vermittlung von Demokratiewerten und des Nachhaltigkeitsgedankens in den Unterrichtsalltag einbringen. Tragen Sie daher die Ausbildungsinhalte des Demokratie- und Nachhaltigkeitstages am Seminar Weingarten an die nächste Generation weiter.“

42 Referendar*innen konnten ihr Zeugnis von Jan Wischmann entgegen nehmen und somit ab dem neuen Schuljahr als Lehrer*in an einer beruflichen Schule ihren Dienst antreten. Hervorzuheben ist, dass ein Drittel der Referendar*innen eine Auszeichnung für besondere Leistungen erhielten. Jahrgangsbeste, mit einer Traumnote von 1,05, ist Frau Caroline Schmid mit der Fächerkombination Biologie und Chemie.