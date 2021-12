Feierabend-Überblick 29.12.: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Nach Corona-Demonstration: Rechtsstaat erlaubt auch kurzen Prozess

Die Stadt Ravensburg war am Montagabend Schwerpunkt der Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen in der Region. (Foto: Fotos: Müssigmann, Wagener)

Das ging schnell: Schon einen Tag nachdem eine als „Spaziergang“ angegebene Querdenker-Demonstration in Schweinfurt am zweiten Weihnachtsfeiertag aus dem Ruder gelaufen war, wurden drei Männer und eine Frau zu Geld- und Bewährungsstrafen wegen Körperverletzungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Mit willkürlicher Justiz hat das nichts zu tun. (HIER LESEN)

Das sagen Menschen aus der Region zum Tod von Oberbürgermeister Rechle

Laupheim trauert um seinen Oberbürgermeister. (Foto: Archiv)

Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle ist in der Nacht zum Dienstag an Krebs gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Auf seinen Tod reagierten viele Menschen in der Region mit Betroffenheit und Bestürzung. Weggefährten und Politiker äußern sich zum Tod Rechles.(HIER LESEN)

Bimmeln statt Böllern: So soll 2022 im Allgäu begrüßt werden

Eine Milchkuh leckt an einer Kuhglocke. (Foto: Peter Kneffel/Archivbild / DPA)

Feuerwerk soll es dieses Jahr nach dem Willen der Bundesregierung so wenig wie möglich geben. Für viele Allgäuer kein Problem. Die haben ihre eigenen Mittel um Krach zu machen. Bereits letztes Jahr hatten in den Sozialen Medien einige Menschen gezeigt, wie in den Allgäu-Gemeinden die Kuhglocken das neue Jahr einschellten (die läuten nicht!). Dieses Jahr springen wohl viele auf. (HIER LESEN)

Parken wird in vier Kreis-Städten teurer: Das stört Einzelhändler, Anwohner und Schüler

VORLAGE_Collage_fuer_Optiken_2_1_14__61cb3d59b910c.jpg

Der Streit um die Räume in den Städten und den Verkehr geht weiter. Autos nehmen in den Zentren zu viel Platz weg und sorgen für Lärm und Schmutz. Vier Städte im Landkreis Ravensburg erhöhen jetzt ihre Parkgebühren. Die Pläne sehen teilweise zehnmal so hohe Preise für Anwohner vor. (HIER LESEN)

Demo in Ravensburg: Das war die Strategie der Polizei

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer war Einsatzleiter der Polizei bei der nicht angemeldeten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen am Montag in Ravensburg. Zufrieden ist er nicht. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer kann den Unmut in der Bevölkerung angesichts unangemeldeter Demonstrationen wie am vergangenen Montag in Ravensburg nachvollziehen. Die Teilnehmer ignorieren nach Stürmers Beobachtungen weitgehend den Infektionsschutz: „Sie halten sich nicht an das, was im Moment Gebot der Stunde ist. Und deshalb haben wir unsere Kräfte hochgefahren.“ Er warnt aber vor dem Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern. Die Polizei müsse vielmehr nach Wegen suchen, wieder besser Herr der Lage zu werden. (HIER LESEN)