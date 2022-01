Feierabend-Überblick 27. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Neue Corona-Verordung für Baden-Württemberg tritt Freitag in Kraft

Mit dem Wechsel zurück in die normale Alarmstufe fallen Ausgangssperren weg. (Foto: Fabian Strauch/dpa)

Von diesem Freitag an gelten im Südwesten neue Corona-Regeln. Die Landesregierung setzt mit der neuen Verordnung ihr reguläres Stufensystem wieder in Kraft und lockert damit in vielen Lebensbereichen leicht ihre Maßnahmen. (ALLE REGELN IM ÜBERBLICK)

Betrugsverdacht: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter der Erwin-Hymer-Gruppe

Hymermobil der B-Klasse auf dem Caravansalon 2017 in Düsseldorf: Sind die Fahrzeuge von Europas größtem Wohnmobilbauer schwerer als angegeben? (Foto: imago)

Europas größter Wohnmobilhersteller könnte bei den technischen Angaben seiner Fahrzeuge getrickst haben. Was bis jetzt bekannt ist. (HIER LESEN)

Emotional, kreativ und persönlich: Würdiger Abschied für Markus Ewald

Ausgelassene Freude bei Markus Ewald und seinen beiden Assistentinnen Maike Kreutz (rechts) und Raphaela Wichert über den gelungenen Abend. (Foto: Elke Obser)

Sie sprachen vom „König der Löwen“, reimten, sangen und dankten: Die Verabschiedung des scheidenden Weingartener Oberbürgermeister zeigte aber vor allem eines: Den Menschen Markus Ewald. (HIER LESEN)

Laizer Hauptstraße bleibt ab März für acht Monate gesperrt

Die Sanierung der Hauptstraße in Laiz wird im Frühjahr fortgesetzt. (Foto: Michael Hescheler)

Seit Jahren sehnen viele Bürger aus Laiz die Fertigstellung der Hauptstraße herbei. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Gemeinderat den Auftrag an eine Baufirma vergeben. So geht es nun weiter. (HIER LESEN)

Narren im Südwesten sind sauer über pauschale Absage von Fasnetsumzügen

Wird es doch noch Umzüge zur Fasnet geben? (Foto: Archiv: Axel Grehl)

Die Narren im Südwesten kämpfen weiter dafür, trotz Corona zumindest kleine Fasnetsumzüge durchführen zu dürfen. Der Unmut über die Absagen fällt deutlich aus. (HIER LESEN)