Feierabend-Überblick 26.11.: Das war heute in der Region wichtig

Kuppelnau bleibt vorerst kostenlos: Ravensburg verschiebt neue Parkgebühren

Auf der Kuppelnau, also am Scheffelplatz und im Bechtergarten, müssen Autofahrer künftig vier Euro am Tag zahlen. Aber noch nicht ab 1. Januar, wie ursprünglich geplant, sondern erst, wenn sich die Corona-Lage wieder entspannt hat. (Foto: Archiv: Karin Kiesel)

Die Stadt Ravensburg legt ihr neues Parkkonzept, das unter anderem drastische Erhöhungen für Anwohnerparkplätze sowie eine Bewirtschaftung der Kuppelnau vorsieht, für unbestimmte Zeit auf Eis. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde von der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss abgesetzt. Grund ist laut Baubürgermeister Dirk Bastin die „extrem missliche und belastende Situation für unseren Einzelhandel".

Geschäftsführerin verlässt den Medizin Campus Bodensee

Margita Geiger war knapp zwei Jahre Geschäftsführerin des Medizin Campus Bodensee. (Foto: Jens Lindenmueller)

Die Geschäftsführerin der Klinikum Friedrichshafen GmbH, Margita Geiger, verlässt den Medizin Campus Bodensee (MCB). Sie hat dem Aufsichtsrat laut Mitteilung des Klinikums ihren Wunsch mitgeteilt. Sie war seit dem 1. Januar 2020 im Amt. Zum MCB gehören die Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang.

Inzidenz von 2000: Wilhelmsdorf rüstet mit neuem Test- und Impfangebot gegen Corona auf

Der Arzt Pascal Schepat nimmt von seinem ersten Patienten eine Speichelprobe, die dann auf Corona-Erreger untersucht wird. Links Arzthelferin Sabine Glocker, die die Daten verarbeitet. (Foto: Herbert Guth)

Die besorgniserregende Zahl von Corona-Infektionen in Wilhelmsdorf veranlasst die Verantwortlichen zu einer beispielhaften Aktion. Seit Montag ist in den Räumen des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf eine Fieberambulanz und Teststation in Betrieb. Für die medizinische Betreuung sind Ärzte und Mitarbeiterinnen der Praxis Dr. Gerhardt in Wilhelmsdorf zuständig.

Täter sprengen Geldautomaten in Aalen-Ebnat

Zwei Diebe sind am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Ebnater Hauptstraße eingedrungen und haben den dortigen Geldautomaten gesprengt. (Foto: dpa)

Zwei Diebe sind am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Ebnater Hauptstraße eingedrungen und haben den dortigen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Audi Kombi, älteres Modell in Richtung Ortsmitte Ebnat. Es gibt Hinweise auf das Teilkennzeichen GD-T.

Schließung bei Helios-Preisser: Mitarbeiter erhalten rund vier Millionen Euro

Die Mitarbeiter von Helios-Preisser - hier bei einer Aktion der IG Metall vom Juli - werden für den Verlust ihrer Arbeitsplätze entschädigt. (Foto: Johannes Böhler)

Die Verhandlungen über Sozialplan und Interessenausgleich bei Helios-Preisser sind kürzlich zum Abschluss gekommen. Nach übereinstimmenden Auskünften unterzeichneten Arbeitnehmervertreter und Geschäftsführung ein Abkommen, das die Verteilung von bis zu vier Millionen Euro unter den rund 80 von der Schließung direkt betroffenen Mitarbeitern des Unternehmens vorsieht.