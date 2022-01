Feierabend-Überblick 26. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Neue Corona-Regeln für das Land: Fasnetsumzüge sind verboten

Auf die Umzüge zur Fasnet freuen sich viele das ganze Jahr. Dieses Mal fallen sie jedoch erneut aus. (Foto: Archiv)

Ab Freitag* gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag angekündigt. (HIER LESEN) Auch die Ausgangssperre für Ungeimpfte in Baden-Württemberg fällt zunächst weg. (HIER LESEN) Kretschmann kündigte zudem eine Änderung beim Stufensystem im Umgang mit Corona an. (HIER LESEN)

„Einkesselung vermeiden“: So organisiert sich der Corona-Protest auf Telegram

Die Teilnehmer der sogenannten Spaziergänge kommunizieren vor und während der Protestzüge über den Messenger-Dienst Telegram. Dabei geht es vor allem um das Vorgehen der Polizei. (Foto: dpa)

Auch für die Protestzüge am vergangenen Montag in Ravensburg, Weingarten, Wangen und Friedrichshafen haben sich sogenannte „Spaziergänger“ über den Messenger-Dienst Telegram verabredet und Strategien abgesprochen. Ein Tag in der App gibt einen Einblick, wie Protestmärsche im Landkreis Ravensburg angeleitet werden, was die Teilnehmer eint und was teilt. (HIER LESEN)

Unbekannte Täter köpfen Jesuskind

Kopflos liegt das Jesuskind in Marias Armen. (Foto: Mareike Keiper)

Die Täter haben sich an der Krippe in der Laizer Pfarrkirche vergangen. Dabei wurden mehrere traditionelle Figuren zerstört. Die Fassungslosigkeit des Krippen-Teams ist groß. (HIER LESEN)

Jetzt wird die Wohnungsnot zum Detektivspiel: Selbst Geld lockt potenzielle Vermieter kaum

„Suche Wohnung“: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist prekär - gleichzeitig stehen viele Wohnungen leer. (Foto: Symbol- dpa/Paul Zinken)

325 Gebäude mit Leerständen sind im Register der Tuttlinger Stadtverwaltung erfasst. Jedes Gebäude hat eine oder mehr Wohneinheiten, sodass einiges an ungenutztem Wohnraum zusammenkommt. Und das in einer Zeit, in der viele Menschen teils monatelang nach einer Wohnung suchen und keine finden. (HIER LESEN)

Autobatterien, Reifen, eine Bootstoilette: Taucher reinigen Hafenbecken und werden fündig

Die Bedingungen unter Wasser sind für die Sporttaucher am Samstag relativ gut. (Foto: TSCF)

Bei einer erstmals im Becken des Yachthafens Bodensee-Moränenkies (BMK) durchgeführten „Hafen-Putzete“ haben 25 Helfer des Tauch-Sport-Clubs Friedrichshafen sowie weitere freiwillige Helfer und BMK-Mitarbeiter am Samstag erfolgreich eine „Hafen-Putzete“ durchgeführt. Dabei kam Erstaunliches zutage. (HIER LESEN)