Feierabend-Überblick 23.12.: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Baden-Württemberg lässt Booster-Impfungen für Jugendliche zu

Auffrischungsimpfungen sind nun auch für Jugendliche ohne Probleme möglich. Das Land hat letzte rechtliche Fragen mit dem Bund geklärt. (Foto: Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de)

Auffrischungsimpfungen sind nun auch für Jugendliche ohne Probleme möglich. Das Land hat letzte rechtliche Fragen mit dem Bund geklärt. Mit Blick auf die befürchtete Infektionswelle durch die Omikron-Variante sei dies "ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie", erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha. (HIER LESEN)

Nach Angriff auf Touristen führt eine DNA-Analyse die Polizei auf eine neue Spur

Die Polizei neue Erkenntnisse hat neue Erkenntnisse zum Fall eines Angriffs auf Urlauber. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Anfang August hatte ein Mann eine Gruppe von sechs Urlaubern angegriffen und auch verletzt. Zuerst wurde der falsche Mann dafür verdächtigt. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse zu diesem Fall. (HIER LESEN)

Kreis hebt die Ausgangssperre für Ungeimpfte auf

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen sind äußerst umstritten. Aus epidemiologischer Sicht helfen sie aber dabei, die Infektionen einzudämmen. (Foto: Fabian Strauch)

Weil die Inzidenz nun nachhaltig unter 500 liegt im Kreis Tuttlingen, können sich Menschen ohne Corona-Impfung ab Freitag auch wieder nachts draußen frei bewegen. Eine andere Einschränkung bleibt. (HIER LESEN)

Haus in Wasserburg nach Heizungsbrand vorerst nicht bewohnbar

Mit 30 Mann löscht die Feuerwehr den Brand in Wasserburg. (Foto: Michael Scheyer)

In der Reutener Straße in Wasserburg brennt am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Heizungsraum. Die Feuerwehr kann den Brand nach etwa einer Stunde löschen, zwei Personen sind leicht verletzt. Das Haus ist laut Polizei vorerst unbewohnbar. (HIER LESEN)

20 Anzeigen nach unangemeldeter Demonstration in Ravensburg

Nach der Demonstration gegen Coronaauflagen am vergangenen Montag in Ravensburg gibt es nun Anzeigen. Die Kundgebung war nicht angemeldet. (Foto: Siegfried Heiss)

Die Demonstration in Ravensburg gegen Corona-Auflagen und eine anstehende Impfpflicht am Montag war verboten, aber zahlreich besucht. Jetzt reagiert der Staat. (HIER LESEN)