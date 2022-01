Feierabend-Überblick 21. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Baden-Württemberg plant Rückkehr zu regulärem Corona-Stufensystem

Baden-Württemberg plant Rückkehr zu regulärem Corona-Stufensystem. (Foto: Sebastian Kahnert / dpa)

Die Landesregierung will schon nächste Woche das reguläre Stufensystem der Corona-Beschränkungen wieder in Kraft setzen. Sie reagiert damit auch auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom Freitag. (HIER LESEN)

Riedlingerin neben Angela Merkel unter den „100 Frauen des Jahres 2021“

6996236_1_org_B997864051Z_61e9616517933.jpg

Kerstin Wagner ist im Magazin Focus als eine der einflussreichsten Frau gelistet. Die gebürtige Riedlingerin hat einen spannenden Job bei der Deutschen Bahn. (HIER LESEN)

Erbeutete Deko-Frösche werden Dieb zum Verhängnis - Aus Einbruchserie wird Pannenserie

Besonders geschickt hat sich der Tuttlinger Einbrecher nicht angestellt. (Foto: Symbol/DANIEL MAURER/Pixabay/BWO)

Ein dreifacher Familienvater ist in Geschäfte und Keller eingebrochen. Besonders geschickt stellte er sich dabei aber nicht an. Ärger machen ihm am Ende ein paar Frösche. Nun fällte das Amtsgericht ein Urteil. (HIER LESEN)

Hackerangriff auf MCB: Einschränkungen bis Ende kommender Woche

Am Klinikum Friedrichshafen und der Klinik Tettnang wird noch bis Mitte oder Ende kommender Woche als Folge des schweren Hackerangriffs analog gearbeitet. (Foto: Roland Weiss)

Ermittlungsbehörden arbeiten auf Hochtouren. Trotzdem kann das EDV-System des Medizin Campus nach dem Angriff noch immer nicht in Betrieb genommen werden. Das wird auch noch so bleiben. (HIER LESEN)

Falscher Vertrag: Firma fehlen 12 000 Euro

Im Sommer hatten sich die Inhaber von Ghaabstro auf UPS als Paketzusteller eingelassen. Plötzlich sind die Rechnungen falsch. Jetzt fehlt das Geld. (HIER LESEN)