Feierabend-Überblick 22.11.: Das war heute in der Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute in der Region wichtig:

Baden-Württemberg führt Alarmstufe II ein: Diese Verschärfungen gelten dann im Südwesten

Ab diesem Montag wird es wohl wieder zu einer Ausgangssperre kommen – jedoch nur für Ungeimpfte. Nächtliche Kontrollen inklusive. (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Die Lage ist dramatisch, die Infektionszahlen steigen weiter rasant an. Die Landesregierung Baden-Württemberg reagiert darauf mit weiteren Verschärfungen. So wird die bestehende Alarmstufe ab Mittwoch zur Alarmstufe II. Diese Stufe wird ab diesem Mittwoch aktiv. Die Maßnahmen umfassen vor allem die 2G-Plus-Regel sowie lokale Ausgangsbeschränkungen. Einen Überblick über den aktuellen Regel-Katalog, der auch die Alarmstufe II berücksichtigt, haben wir für Sie zusammengefasst. (HIER LESEN)

Verdi kündigt „Warnstreikwelle“ ab Dienstag für die Region an

Verdi-Protest vor zwei Jahren in Ulm. (Foto: Horst Hörger)

Verdi will den Druck auf den Staat als Arbeitgeber erhöhen. Vor Beginn einer dritten Verhandlungsrunde ruft die Gewerkschaft zahlreiche Arbeitnehmer in den Warnstreik, „damit die Arbeitgeber nicht wieder mit leeren Taschen an den Verhandlungstisch kommen“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. (HIER LESEN)

Landkreis Neu-​Ulm bereitet sich auf Triage vor

Das Landratsamt Neu-Ulm bereitet sich auf die sogenannte Triage vor. (Foto: dpa)

Das Landratsamt Neu-Ulm bereitet sich auf die sogenannte Triage vor. Das geht aus einem aktuellen internen Schreiben an Ärztinnen und Ärzte aus dem Kreisgebiet hervor. Derzeit werde auch im Kreis Neu-Ulm „ein Triage-Team etabliert“, heißt es darin. „Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind bereits jetzt an der absoluten Kapazitätsgrenze.“ (HIER LESEN)

Datenschützer kritisieren Lernplattformen für Schulen in Baden-Württemberg

Im Homeschooling müssen Schülerinnen und Schüler über digitale Lernplattformen am Unterricht teilnehmen. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Ein funktionierendes Programm für den digitalen Unterricht – darauf warten viele Schulen im Südwesten mittlerweile seit Jahren. Vor einem knappen Jahr hatte das Kultusministerium Abhilfe versprochen – und zwar durch die Lernplattform itslearning. Doch bis heute ist in den Schulen nichts passiert. Wer nach den Gründen hierfür sucht, erlebt ein Déjà-vu: Wie beim Einsatz von Microsoft-Produkten gibt es nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ auch bei itslearning Datenschutz-Bedenken. (HIER LESEN)

Biberacher Traditionsgeschäft schließt nach fast 50 Jahren

Rolf Zaicescu schließt seinen „Sound Circus“ in der Engelgasse 3 in Biberach am 24. Dezember und geht damit in den wohlverdienten Ruhestand. Er widmet sich dann wieder verstärkt seiner eigenen Musik. (Foto: Tanja Bosch)

Das bekannte Biberacher Musikgeschäft „Sound Circus“ schließt am 24. Dezember seine Türen. 46 Jahre lang war Rolf Zaicescu für seine Kundinnen und Kunden in Biberach da – jetzt ist es Zeit, vom Musikgeschäft in der Engelgasse 3 samt Musikschule Abschied zu nehmen. „Eine Rolle bei dieser Entscheidung hat natürlich auch die Corona-Krise gespielt, die hat extreme Auswirkungen auf das Geschäft“, sagt der 68-jährige Biberacher. (HIER LESEN)