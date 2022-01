Feierabend-Überblick 19. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Bayern kippt 2G-Regel im Einzelhandel: Baden-Württemberg soll nachziehen, fordert Handelsverband

München: Ein Schild mit der Aufschrift ·Bitte beachte die 2G-Regel - Geimpft - Genesen· hängt am Eingang zu einem Ladengeschäft in der Innenstadt. (Foto: Peter Kneffel)

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die grundsätzliche Beschränkung des Zugangs zu Einzelhandelsgeschäften auf Geimpfte und Genesene, die sogenannte 2G-Regel, vorläufig außer Vollzug gesetzt. Der Handelsverband in Baden-Württemberg begrüßt das Vorgehen. (HIER LESEN)

Schubser auf „Querdenken“-Demo bringt 19-Jährigen vor Gericht

Die Demo fand zwar in Stuttgart statt, der Fall wurde jedoch vor dem Spaichinger Amtsgericht verhandelt. (Foto: Ronja Straub)

Ein Aldinger nimmt in Stuttgart an einer „Querdenken“-Demo teil und schubst dabei einen Polizisten. Dafür muss er sich jetzt vor dem Spaichinger Amtsgericht verantworten. (HIER LESEN)

Petition gegen Wiederaufbau des Escherstegs in Ravensburg scheitert

Eine Petition zum Wiederaufbau des Escherstegs ist gescheitert. (Foto: Archiv: Elke Obser)

Seit drei Monaten steht fest: Der Eschersteg muss wieder aufgebaut werden. Daran konnte auch eine Petition der „Mündigen Bürger Ravensburg“ nichts mehr ändern, die jetzt vom Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags abgelehnt wurde. (HIER LESEN)

Hintere Insel: Lindauer Bürgerinitiative kritisiert „Propaganda-Auftritt“ der Stadt

So könnten die Wohnblöcke laut Stadtverwaltung auf der Hinteren Insel aussehen – von oben betrachtet. (Foto: Visualisierung: Stadt/Heiler-Geiger)

Die Bebauung der Hinteren Insel ist umstritten. Visualisierungen, die zeigen sollen, wie es dort einmal aussehen soll, sorgen für Konfliktstoff. Jüngste Entwicklung: Die Bürgerinitiative Hintere Insel (BIHI) kritisiert den „Propaganda-Auftritt“ der Stadt im Lindaupark. (HIER LESEN)

Die eigene Familie ist für immer mehr Kinder kein sicherer Ort

Raus aus der eigenen Familie: Die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im direkten Umfeld hat sich 2021 nahezu verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. (Foto: Symbol- epd/Steffen Schellhorn)

Nach mehr als 20 Monaten Pandemie zeigen sich die Auswirkungen auf Kinder im Landkreis Tuttlingen deutlich: So haben sich vor allem die Inobhutnahmen – wenn Kinder und Jugendliche zum Schutz aus ihren Familien genommen werden und in ein Heim oder in eine Pflegefamilie kommen – im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. (HIER LESEN)