Feierabend-Überblick 18.11.: Das war heute in der Region wichtig

Das war heute in der Region wichtig:

Bundestag stimmt für Corona-Maßnahmen der Ampel

Im Bundestag wird über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie diskutiert. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

Der Bundestag hat die von SPD, Grünen und FDP geplanten Corona-Neuregelungen mit 3G-Regeln etwa am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen, die Union droht aber mit Ablehnung. (HIER LESEN)

Warum dieser vermeintliche Hotspot im Alb-Donau-Kreis gar keiner ist

Hausen am Bussen verzeichnet etliche Neuinfektioen - zumindest laut Software des Landratsamtes. (Foto: dpa)

14 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, meldet das Landratsamt für die Gemeinde Hausen am Mittwoch. Eine stolze Zahl, denn die Gemeinde hat gerade einmal 250 Einwohner. Handelt es sich hier um einen Hotspot im Landkreis? Diese Frage treibt die Bewohner der kleinen Gemeinde um - zu Unrecht, meint der Bürgermeister. (HIER LESEN)

Überfüllte Züge, verängstigte Kinder: Bahn verspricht sofortige Lösung im Landkreis Biberach

Bereits in den vergangenen Jahren kam es auf der Südbahn wie hier am Bahnhof in Schemmerberg immer wieder zu Gedränge. Manche Schülerinnen und Schüler blieben am Bahnsteig zurück. (Foto: Gregor Westerbarkei)

Seit Ende der Herbstferien hakt es wieder gewaltig im morgendlichen Bahnverkehr auf der Südbahn: An den Bahnhöfen in Schemmerberg und Warthausen blieben zuletzt immer wieder Kinder stehen, weil die Züge überfüllt waren. Jetzt aber gibt es offenbar Hoffnung auf dauerhafte Besserung. Was die Gründe für die Probleme waren und wie die Deutsche Bahn reagiert. (HIER LESEN)

Stadtentwicklung: Es gibt Streit um Weingartens Zukunft

Wie soll Weingarten in Zukunft aussehen? Im Gemeinderat gab es darüber einen heftigen Streit. (Foto: Archiv: Felix Kästle)

Eigentlich soll Weingarten mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2040 (ISEK 2040) „aufblühen“, wie es das Motto beschreibt. Doch bis zur endgültigen Verwirklichung dieses Leitfadens dürfte es noch ein langer, vor allem aber ein holpriger Weg werden. (HIER LESEN)

13-Jähriger aus Bergatreute gewinnt Bundes-Fotowettbewerb mit selbstgebauter Szenerie

Mit dieser Skyline hat Hannes Wäscher die Jury des Deutschen Verbands für Fotografie überzeugt. Bei der Preisverleihung in Dillingen an der Donau wurden ihm eine Medaille und ein Pokal überreicht.

Hannes Wäscher ist 13 Jahre alt und hat bei einem bundesweiten Wettbewerb den Titel „Deutscher Fotomeister“ geholt – mit einem Bildmotiv, dass es ohne Corona vielleicht nie gegeben hätte. (HIER LESEN)