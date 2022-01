Feierabend-Überblick 18. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Kretschmann und Lucha bremsen Hoffnungen auf schnelle Lockerungen

„Wir sehen alle an den Inzidenzen, dass sie exponentiell verlaufen“, sagte Kretschmann bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. (Foto: Marijan Murat / dpa)

Eigentlich wäre am Mittwoch die Rückkehr zu den Regeln der Warnstufe möglich. Doch die Alarmstufe II bleibt weiter in Kraft. Alles andere sei ein unkalkulierbares Risiko, so Winfried Kretschmann. (HIER LESEN)

Tödlicher Streit am Arbeitsplatz - Angeklagter zeigt sich geständig

Der Angeklagte beim Prozessauftakt am Dienstag. (Foto: Schick)

Weil er einen Arbeitskollegen heimtückisch ermordet haben soll, muss sich ein 24-Jähriger jetzt vor dem Landgericht Ulm verantworten. Der junge Mann soll Ende Juni 2021 seinen 54 Jahre alten Kollegen in einer Pause an seinem Arbeitsplatz in Munderkingen erstochen haben. (HIER LESEN)

Medizinische Versorgungszentern des MCB sind nach Hackerangriff weiter außer Betrieb

Die medizinischen Versorgungszentrem des MCB sind weiterhin komplett lahmgelegt. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Aufgrund des Hacker-Angriffs vom vergangenen Donnerstagmorgen sind die medizinischen Versorgungszentren (MVZ) des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) weiterhin außer Betrieb. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. (HIER LESEN)

77 weitere Anzeigen gegen „Spaziergänger“ in Ravensburg

Die Polizei kreiste in Ravensburg mehrere „Spaziergänger“ ein, um die Personalien aufzunehmen. (Foto: dpa/Felix Kästle)

In Ravensburg bleibt an Montagen die Lage angespannt. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg waren am Montagabend wieder mit sogenannten „Spaziergängen“ stark beschäftigt. Einige wurden übergriffig. Das hat Folgen. (HIER LESEN)

Betrunkener klettert in Tuttlingen an Hauswand hoch - mit 4,3 Promille

Betrunken zum Balkon hochklettern - das hat ein 30-Jähriger in Tuttlingen geschafft. (Foto: Symbolbild/Dpa)

Am Montagabend griffen Beamte den jungen Mann auf. Wie er diese sportliche Herausforderung in seinem Zustand geschafft hat, ist der Polizei ein Rätsel. (HIER LESEN)