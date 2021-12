Feierabend-Überblick 17.12.: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Baden-Württemberg verschärft die aktuelle Corona-Verordnung

Das Land hat die bestehende Verordnung erneut angepasst. Die neuen Maßnahmen betreffen nun auch Geimpfte und Genesene. (Foto: Robert Michael / dpa)

Das Land hat die bestehende Verordnung erneut angepasst. Die neuen Maßnahmen betreffen nun auch Geimpfte und Genesene. Die Landesregierung setzt damit Beschlüsse aus der gemeinsamen Konferenz der Länder und des Bundes um. (HIER LESEN)

Fall der vergifteten Frühchen: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Wahrscheinlich wird der Fall um vergiftete Frühchen nie gelöst. (Foto: Frank May)

In der Nacht auf den 20. Dezember 2019 waren auf einer Station in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm Frühgeborene mit Morphin vergiftet worden. Der Fall wird wohl nie aufgeklärt werden. (HIER LESEN)

Kindermordprozess: Mutter muss 13 Jahre ins Gefängnis

Die Mutter wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. (Foto: Stefan Puchner)

Im Prozess um die Tötung zweier Kinder in Oberstadion hat das Ulmer Landgericht am Freitag die des Doppelmordes angeklagte Mutter zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Die 36-Jährige hatte die Tat gestanden und ihr Motiv erklärt. (HIER LESEN)

Stadt Ravensburg will erneute Demo gegen Impfpflicht mit Verbot verhindern

Bei der Demonstration am Montag, 13. Dezember, wurde es an einigen Stellen der Ravensburger Altstadt eng. Trotz fehlenden Abstands, der aufgrund der Corona-Lage einzuhalten ist, trugen die Teilnehmer keine Masken. (Foto: Lena Müssigmann)

Damit soll eine erneute Demonstration von Impfpflicht-Gegnern verhindert werden, wie sie am vergangenen Montag stattgefunden hat. Ohne die Veranstaltung angemeldet zu haben, zogen nach Schätzung der Polizei rund 1000 Menschen durch Ravensburgs Straßen. (HIER LESEN)

Rechte Fans? Gemeinderat will Gespräch mit Ulmer Fußballern

Ein Bericht über rechte Umtriebe beim SSV Ulm 1846 Fußball schlägt weiter Wellen, nun auch in der Politik. (Foto: Alexander Kaya)

Als Reaktion auf einen ARD-Bericht über Neonazis beim SSV Ulm 1846 Fußball will der Ulmer Gemeinderat Verantwortliche des Vereins zu einem Austausch einladen. FWG-Stadtrat Reinhold Eichhorn erhielt für seine Anregung auch aus den anderen Fraktionen Zustimmung. (HIER LESEN)