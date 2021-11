Feierabend-Überblick 17.11.: Das war heute in der Region wichtig

Ab sofort bieten wir Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen neuen Service. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region auf einen Klick.

Das war heute in der Region wichtig:

Alarmstufe: Diese Regeln gelten ab heute für Ungeimpfte

In der Alarmstufe gilt auch für den Einzelhandel die 3G-Regel. Die Kontrolle der entsprechenden Nachweise obliegt den Einzelhändlern. In einem sind sich alle Händler in Leutkirch sicher: Alles ist besser als ein neuer Lockdown. (Foto: Hannes P. Albert/dpa)

Rekordwerte bei den Infektionen, die Impfquote stagniert und vor allem nähern sich die Intensivstationen dem Limit: Von heute an gelten deshalb in Baden-Württemberg verschärfte Regeln. Die treffen vor allem die Ungeimpften, denn die Landesregierung setzt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf 2G – dabei erhalten nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ein Überblick über die neuen Regeln. (HIER LESEN)

Elterntaxis versperren dem Notarzt den Weg - Schulleiter hat genug

Auf dem engen Parkplatz vor der Manzenberg-Grundschule und der Musikschule rangieren zu Bring- und Abholzeiten die Elterntaxis. Dabei entstehen auch häufig gefährliche Situationen. (Foto: LINDA EGGER)

Plötzlich ist der Notarztwagen nicht mehr durchgekommen. Glück im Unglück: Die hintere Zufahrt zum Dr. Albert-Moll-Haus über St. Johann war frei. Die eigentliche Zufahrt über den Parkplatz an der Manzenberg-Grundschule hatten Eltern verstellt, die ihre Kinder zur Schule brachten. Für Schulleiter Wolfram Schellhaase der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. (HIER LESEN)

Lindauer Asklepios-Klinik stellt nicht dringende Operationen ein

Die Asklepios-Klinik verschiebt nicht dringende OPs. (Foto: Symbol: dpa)

Die Lindauer Asklepios-Klinik verschiebt planbare Behandlungen und Operationen, soweit das medizinisch vertretbar ist. Grund dafür sind die steigenden Corona-Fallzahlen. Außerdem passt das Krankenhaus die Besuchsregeln an. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nicht mehr rein. (HIER LESEN)

Unsichere Zukunft für 160 Mitarbeiter: SKF will Mühlheimer Werk verkaufen

Stadt, Belegschaft und IG Metall wollen den SKF-Standort in Mühlheim halten. (Foto: SKF)

Man habe die Belegschaft „über anstehende Veränderungen informiert“, teilt das Unternehmen schriftlich mit. Demnach solle in einem „ergebnisoffenen Prozess eine Zukunftslösung für das Werk entwickelt werden“. „Die Nachricht, dass unser Mühlheimer Werk der SKF veräußert werden soll, hat uns tief erschüttert“, schreibt Bürgermeister Jörg Kaltenbach dazu in einem offenen Brief an die Geschäftsleitung. (HIER LESEN)

Autofahrer verursacht Massenkarambolage auf B30 und fährt einfach davon

Zu einer Massenkarambolage kam es am Mittwochmorgen auf der B30 zwischen Weingarten und Ravensburg. (Foto: Symbol: Stefan Puchner/dpa)

Bei dem Unfall waren drei Personen verletzt und fünf Autos teilweise stark beschädigt worden. Besonders brisant: Der Unfallverursacher fuhr unbeschadet davon. Während die drei Verletzten vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurden, war der Unfallverursacher schon längst nicht mehr vor Ort. (HIER LESEN)