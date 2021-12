Feierabend-Überblick 16.12.: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Paefgen geht: Das ist der neue Chef für den ZF-Aufsichtsrat

Ab Januar 2022 neue Chef des ZF-Aufsichtsrats: Heinrich Hiesinger. (Foto: ZF/dpa)

Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat einen neuen Vorsitzenden. Das Gremium hat am Donnerstag Heinrich Hiesinger zum Nachfolger von Franz-Josef Paefgen gewählt. Neu in den ZF-Aufsichtsrat berufen wurde der langjährige Siemens-Vorstand Klaus Helmrich. (HIER LESEN)

Schmuckdieb fährt mit Radlader in Juweliergeschäft

Allein der Sachschaden an der Scheibe beträgt wohl 50.000 Euro. (Foto: mh)

Juwelenraub in Friedrichshafen: Ein Dieb hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Radlader die Frontscheibe eines Juweliergeschäfts in der Häfler Wilhelmstraße gerammt. Der Täter konnte gegen 1.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet werden, wie er anschließend diversen Schmuck aus der Auslage zusammenraffte und zu Fuß flüchtete. (HIER LESEN)

Stadtwerke schließen Außenbecken der Limes-Thermen: Aalener sind sauer

Es sind unfassbare Dinge, die ein 27-jähriger Mann in einem WhatsApp-Chat gepostet haben soll. (Foto: Martin Gerten / dpa)

Der Ärger, dass die Stadtwerke das Außenbecken der Limes-Thermen gesperrt haben, ist bei den Aalenern groß. Auch in den sozialen Netzwerken wird seit Bekanntgabe durch die Stadtwerke eifrig über die Schließung debattiert. (HIER LESEN)

27-Jähriger wegen abscheulicher Kommentare und Videos angeklagt

Bis auf Weiteres bleibt das Außenbecken der Limes-Thermen für Besucher gesperrt. Das stößt nicht nur Aalener Besuchern sauer auf. (Foto: Andreas Wegelin/Stadtwerke Aalen)

Es sind unfassbare Worte, die ein 27-jähriger Mann in einem WhatsApp-Chat geschrieben haben soll. Es sind abscheuliche Videos, die er laut Anklageschrift besaß. Nun begann eine Verhandlung gegen den 27-Jährigen vor dem Ehinger Amtsgericht. (HIER LESEN)

Todesfahrer verspielt Revision - jetzt muss er ins Gefängnis

1. Weihnachtstag 2018: Blick auf die Unfallstelle zwischen Bärenthal und Nusplingen im Landkreis Tuttlingen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde ein Autofahrer tödlich verletzt. (Foto: Jannik Nölke/dpa)

Beim Revisionsprozess um einen Unfall mit tödlichem Ende für einen 57-Jährigen am 1. Weihnachtstag 2018 zwischen Bärenthal und Nusplingen ist der Angeklagte nicht erschienen. In Abwesenheit des damals 64-Jährigen verwarf das Schöffengericht die Berufung des Angeklagten. Ihm droht nun eine Haftstrafe. (HIER LESEN)