Feierabend-Überblick 14. Februar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Aus für 1000-Kühe-Stall in Ostrach: Bauern ziehen sich zurück

Der 1000-Kühe-Stall in Ostrach wird wohl nicht realisiert. (Foto: Symbol: Andreas Gebert/dpa)

Sieben Jahre nach Planungsbeginn und drei Jahre nach dem Spatenstich sind die Pläne für einen Milchpark in Hahnennest am Ende. So kam es dazu. (HIER LESEN)

Coronalage an Ravensburger Oberschwabenklinik verschlechtert sich rapide

Wegen der hohen Fallzahlen unter Kindern und Jugendlichen müssen derzeit mehr Jungen und Mädchen am Kinderkrankenhaus des Ravensburger EK behandelt werden als in vorherigen Wellen. (Foto: Symbol: Friso Gentsch/dpa)

Die Zahl der Covid-Patienten steigt, gleichzeitig fallen immer mehr Mitarbeiter wegen einer eigenen Omikron-Infektion aus. Wie sich die Lage an der OSK übers Wochenende verändert hat. (HIER LESEN)

Ausverkauft! Für das Southside-Festival gibt es keine Karten mehr

Eng gedrängt zur Musik tanzen, das ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefragt. Das Southside ist auf jeden Fall ausverkauft. (Foto: DPA)

Vom 17. bis zum 19. Juni soll in Neuhausen wieder gefeiert werden. Karten gibt es aber keine mehr. Und auf den Zweitmarkt reagiert der Veranstalter mit einer ganz eigenen Lösung. (HIER LESEN)

Abgestürzter Fallschirmspringer liegt auf der Intensivstation

Nach dem Absturz mit seinem Fallschirm am Sonntag liegt der 69-Jährige noch auf der Intensivstation. (Foto: Thomas Warnack)

Der Zustand des 69-Jährigen ist noch immer kritisch. Die Ursachenforschung dauert weiter an. Was bis jetzt bekannt ist. (HIER LESEN)

Polizei ermittelt gegen Anführer der Kretschmann-Demo

„Spaziergänger“ vor dem Haus des Ministerpräsidenten: Viele Landespolitiker halten dies für eine Grenzüberschreitung. (Foto: Michael Hescheler)

Eine Gruppe von knapp 60 Menschen war zum Privathaus des Ministerpräsidenten in Laiz gezogen. Die Aktion bleibt aber nicht ohne Konsequenzen. Weitere Hintergründe wurden bekannt. (HIER LESEN)