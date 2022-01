Feierabend-Überblick 14. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Nach Wemdinger Impfskandal: Razzia bei mutmaßlichen Impfbetrügern in ganz Süddeutschland

Eine Mitarbeiterin reißt das Firmenlogo von der Eingangstür einer Filiale. (Foto: Julian Stratenschulte / DPA)

Laut Polizeiangaben werden Wohnungen von etwa 100 Personen durchsucht. Sie sollen sich gefälschte Impfnachweise bei einem Arzt aus Wemding im Landkreis Donau-Ries besorgt haben. (HIER LESEN)

IT-Ausfall durch Hackerangriff: Kliniken Friedrichshafen und Tettnang betroffen

Der 65-jährige Bewohner des Hauses starb bei dem Brand. (Foto: Karina Eyrich)

Ab den frühen Morgenstunden waren die Kliniken des Medizin-Campus-Bodensee von einem kompletten IT-Ausfall betroffen. Notfallpatienten konnten nicht aufgenommen werden. Die Ursache war eine Cyber-Attacke. (HIER LESEN)

Täter zieht im Lebensmittelmarkt eine Schusswaffe - Ungewöhnliche Reaktion des Kassierers

Ein Räuber betritt am Mittwochabend einen Discounter in Bad Saulgau und will Geld. Mit der Reaktion des Kassierers rechnet er sicherlich nicht. Die Polizei sieht das nicht ganz unkritisch. (HIER LESEN)

Schlecker-Insolvenzverfahren zieht sich weiter hin

Momentan geht der Insolvenzverwalter gerichtlich gegen verschiedene Lieferanten des Unternehmens vor. Ein Ende des Insolvenzverfahrens der früheren Drogeriemarktkette ist nicht absehbar. (HIER LESEN)

65-Jähriger stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Löscheinsatz am Donnerstagabend in Winterlingen entdecken Feuerwehrleute den toten Bewohner. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. (HIER LESEN)