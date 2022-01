Feierabend-Überblick 13. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Nach Wemdinger Impfskandal: Razzia bei mutmaßlichen Impfbetrügern in ganz Süddeutschland

Dem Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst werden Unregelmäßigkeiten bei Corona-Impfungen vorgeworfen. Die Praxis in der Bahnhofstraße ist seit einer Durchsuchungsaktion der Kripo geschlossen. (Foto: Wolfgang Widemann)

Laut Polizeiangaben werden Wohnungen von etwa 100 Personen durchsucht. Sie sollen sich gefälschte Impfnachweise bei einem Arzt aus Wemding im Landkreis Donau-Ries besorgt haben. (HIER LESEN)

IT-Ausfall durch Hackerangriff: Kliniken Friedrichshafen und Tettnang betroffen

Wegen eines IT-Ausfalls können im Klinikum Friedrichshafen aktuell keine Notfallpatienten aufgenommen werden. (Foto: Ralf Schäfer)

Ab den frühen Morgenstunden waren die Kliniken des Medizin-Campus-Bodensee von einem kompletten IT-Ausfall betroffen. Notfallpatienten konnten nicht aufgenommen werden. Die Ursache war eine Cyber-Attacke. (HIER LESEN)

Täter zieht im Lebensmittelmarkt eine Schusswaffe - Ungewöhnliche Reaktion des Kassierers

Ein Räuber betritt am Mittwochabend einen Discounter in Bad Saulgau und will Geld. Mit der Reaktion des Kassierers rechnet er sicherlich nicht. Die Polizei sieht das nicht ganz unkritisch. (HIER LESEN)

Ehrenamtliche dringend gesucht: DRK Ortsverein droht Auflösung

Ein bislang unbekannter Täter bedroht am Mittwochabend in diesem Einkaufsmarkt in Bad Saulgau einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und fordert ihn auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Der 20-Jährige verweigert dies, woraufhin der Räuber die Flucht ergreift. (Foto: Dirk Thannheimer)

Für viele Vereine und Organisationen hat sich die personelle Situation durch Corona verschlechtert. Die Mitglieder fragen sich nun: Ist es sinnvoll, mit so wenigen aktiv zu bleiben? (HIER LESEN)

Zeppelin und ZF unterzeichnen die „Friedrichshafener Erklärung“

Blutspende des DRK in der Nellinger Gemeindehalle unter Corona-Bedingungen: Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes sitzt bei einer Spenderin. (Foto: Christoph Schneider)

Zeppelin-Chef Gerstmann und ZF-Standortleiter Iwer unterstützen mit ihrer Unterschrift Solidarität in der Pandemie. Die Initiative ist eine Antwort auf die sogenannten „Spaziergänge“ in der Region. (HIER LESEN)