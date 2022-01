Feierabend-Überblick 11. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

FFP2-Maskenpflicht in Einzelhandel und Gastronomie in Baden-Württemberg

Aus Sorge vor Omikron verschärft die Landesregierung die Corona-Maßnahmen. Künftig sollen FFP2-Masken in Läden und in der Gastronomie zur Pflicht werden. (Foto: Swen Pförtner / dpa)

Aus Sorge vor Omikron verschärft die Landesregierung die Corona-Maßnahmen. Künftig sollen FFP2-Masken in Läden und in der Gastronomie zur Pflicht werden. Zudem wird die Alarmstufe verlängert. (HIER LESEN)

Fünfjähriger ertrinkt im Hallenbad - jetzt ermittelt der Staatsanwalt

Der Junge war Mitte Dezember im Biberacher Hallenbad ertrunken. (Foto: Rico Ködder)

Bei der notärztlichen Erstversorgung soll ein Fehler passiert sein. Hätte der Junge sonst überlebt? Und welche Schuld trifft die Aufsichtsperson? Diesen Fragen gehen Ermittler nun nach. (HIER LESEN)

Ravensburger Innenstadt leidet unter den verbotenen Demos

Ohne großes Polizeiaufgebot ging es zuletzt nicht an mehreren Tagen in der Ravensburger Innenstadt. (Foto: Felix Kästle)

Vielen Passanten ist besonders an Montagnachmittagen nicht wohl im Zentrum. Das hat bereits finanzielle Auswirkungen auf Handel und Gastronomie. Geschäftsleute werden zudem beschimpft und bedrängt. (HIER LESEN)

Lauter Knall in der großen Pause: Schüler löst Großeinsatz aus

Weil ein Schüler einen besonders lauten Böller gezündet hatte, rückte der Rettungsdienst in der großen Pause zur Münsinger Realschule aus. (Foto: Lenk)

Einen medizinischen Großeinsatz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit zehn Einsatzfahrzeugen gab es Dienstagmorgen an der Gustav-Mesmer-Realschule in Münsingen. Dort hatte während der großen Pause gegen 10.15 Uhr ein Schüler einen Böller in einem überdachten Außenbereich gezündet. (HIER LESEN)

Vereine schaffen Beschneiungsanlage für die Loipen an

Der Schnee von den Beschneiungslanzen muss mit einer Pistenraupe verteilt werden. (Foto: Andreas Sonntag)

Die Winter werden milder, und für Schneefall gibt es auch keine Garantie mehr. Das ist schlecht für den Langlauf, aber die Vereine haben eine Lösung für das Problem gefunden. (HIER LESEN)