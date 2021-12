Feierabend-Überblick 10.12.: Das war heute für die Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute für die Region wichtig:

Exklusiv-Umfrage: Gezerre um Corona-Regeln schadet Kretschmanns Ansehen offenbar nicht

Baden-Württembergs Ministerpräsident spricht von einem schwierigen „Balanceakt“. Dieser sei am Wochenende missglückt. Ähnlich einsichtig äußerte sich auch Gesundheitsminister Lucha. (Foto: Marijan Murat / dpa)

Der Ministerpräsident übersteht laut einer exklusiven Umfrage das Hin und Her bei den Corona-Regeln in Baden-Württemberg souverän. Eine seiner Wählergruppen ist aber gar nicht mehr zufrieden. Das jedenfalls ist das Ergebnis des Baden-Württemberg Monitors - einer exklusiven Sonntagsfrage der "Schwäbischen Zeitung" in Kooperation mit dem Online-Meinungsforschungsinstitut Civey. (HIER LESEN)

Nach tödlichem Unfall in Fronreute lobt die Polizei Belohnung für Hinweise aus

Die Anteilnahme am Unfall, bei dem ein 35-Jähriger starb ist groß. (Foto: Philipp Richter)

Die Polizei sucht immer noch nach dem Autofahrer, der am 6. November auf der Landesstraße zwischen Fronhofen und Baienbach einen 35-Jährigen angefahren und diesen mit tödlichen Verletzungen zurückgelassen hat. Jetzt wurde eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zum Unfallverursacher führen. (HIER LESEN)

Fatale Folgen für Pflegeeinrichtung: Nur 66 Prozent der Mitarbeiter sind geimpft

Die Einführung der Impfpflicht wird im Ellwanger Schönbornhaus zu einer Verlegung von Bewohnern führen. 30 Menschen können hier –Stand jetzt – dann nicht mehr länger betreut und gepflegt werden. (Foto: Beate Gralla (Archiv))

Der Bundestag hat für Pflegeberufe am Freitag die Impfpflicht beschlossen. Für das Schönbornhaus bedeutet das konkret: Bewohner müssen das Haus verlassen – wenn sich nicht mehr Pfleger impfen lassen. (HIER LESEN)

Gesundheitsminister Lucha spricht im Interview über mögliche Lockdowns und seine Haltung zur Impfpflicht

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha erklärt im Interview seine Haltung zu einem Lockdown und wieso er eine allgemeine Impfpflicht für richtig hält. (Foto: Marijan Murat/DPA)

Die Krankenhäuser im Südwesten arbeiten weiterhin an der Belastungsgrenze und die Corona-Variante Omikron sorgt für Ungewissheit. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha verteidigt sich im Interview mit der Schwäbischen Zeitung gegen Kritik an seinem Krisenmanagement und erklärt, wie es jetzt weiter geht. (HIER LESEN)

Leutkircher Narrenzunft sagt Fasnetsveranstaltungen ab

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich die Leutkircher Narrenzunft Nibelgau nun dafür entschieden, ihre geplanten Fasnetsveranstaltungen abzusagen. Die Präsidiumsmitglieder sehen es als ihre Pflicht für das Gemeinwohl an, keine Events durchzuführen, und auch an keinen Umzugsfahrten teilzunehmen. (HIER LESEN)