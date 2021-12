Feierabend-Überblick 09.12.: Das war heute für die Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute für die Region wichtig:

Ungeimpfte Mitarbeiter verweigern Test: Unternehmen ifm greift zum letzten Mittel

Beim Tettnanger Unternehmen ifm kam es zu Kündigungen von Testverweigerern. (Foto: Archiv: Pohl, Sandra)

Seit rund zwei Wochen gilt die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz – Arbeitnehmer müssen also zum Betreten der Arbeitsstätte nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Weil manche Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind, sich jedoch weigern, sich testen zu lassen, kam es beim Tettnanger Sensorikhersteller ifm kürzlich zu ersten Kündigungen aus diesem Grund. Zusätzlich gab es Verdachtsfälle von gefälschten Impfnachweisen. (HIER LESEN)

Stiko empfiehlt Kinder-Impfung bei Vorerkrankung - Eltern können aber selbst entscheiden

Die Kommission empfiehlt die Corona-Impfung bei Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten. Auf Wunsch könnten auch gesunde Kinder geimpft werden. (Foto: Jan Woitas / dpa)

Kinder von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopersonen könnten sich impfen lassen, erklärt die Ständige Impfkommission (Stiko). Auf Wunsch könnten aber auch gesunde Kinder geimpft werden, heißt es weiter. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha reagierte bereits. (HIER LESEN)

Aus für Amazon-Verteilzentrum in Trossingen

Gegen das hatte es in den vergangenen Monaten massive Proteste von Anwohnern und der Bürgerinitiative Schura gegeben. Kritisiert wurden unter anderem das Zustandekommen des Vorhabens „hinter verschlossenen Türen“ sowie der zusätzliche Verkehr, der durch die Ansiedlung zu erwarten gewesen wäre. Ausschlaggebend war wahrscheinlich ein spezieller Punkt. (HIER LESEN)

Lucha sieht keine Zukunft für die Krankenhäuser in Bad Waldsee und Tettnang

Das Bad Waldseer Krankenhaus (links) wird keine Landeszuschüsse bekommen – somit ist der Standort hochgradig gefährdet. Und auch Für das Tettnanger Krankenhaus sieht Gesundheitsminister Manfred Lucha mittelfristig keine große Zukunft. (Foto: Fotos: Wolfgang Heyer, Roland Weiss)

Gesundheitsminister Manfred Lucha machte im Ravensburger Kreistag klar, dass das Land kleine Klinikstandorte nicht mehr bezuschussen wird. Was das für die Krankenhäuser in der Region bedeutet. (HIER LESEN)

Unfall auf A 96 – Knapp 400 Liter Diesel laufen aus und Lkw-Fahrer muss ins Krankenhaus

Für große Verkehrsbehinderungen sorgte ein Lastwagenunfall am frühen Morgen gegen 05.20 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau. Vier Lastwagen beteiligt, ein Fahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Knapp 400 Lieter Diesel flossen in ein Regenrückhaltebecken. (HIER LESEN)