Feierabend-Überblick 9. Februar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Testpflicht an Schulen verlängert – was jetzt zu beachten ist

Der Umgang mit positiven Corona-Tests gehört aktuell zum Alltag in den Häfler Schulen. (Foto: Symbol: Ronny Hartmann/dpa)

Die Landesregierung hat in einigen Bereichen ihre Corona-Strategie angepasst. In den Schulen und Kitas bedeutet das vor allem: Die Testpflicht bleibt mindestens bis Ostern bestehen. Wir klären die wichtigsten Fragen. (HIER LESEN)

Testzentrum in Biberach in Flammen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

So sieht der abgebrannte Container am Mittwochmorgen in der Freiburger Straße aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. (Foto: Tanja Bosch)

Testzentrum in Flammen: Zu einem brennenden Container sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biberach in der Nacht zum Mittwoch in die Freiburger Straße ausgerückt. (HIER LESEN)

Anruf sorgt für Großeinsatz an Ulmer Gymnasium

Polizisten vor dem Schulgebäude. (Foto: Heckmann)

In der Ulmer Innenstadt kam es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz der Polizei am Schubart-Gymnasium. Zunächst war unklar, was oder wer genau der Grund für den Einsatz gewesen ist. (HIER LESEN)

Klimaaktivistin verurteilt: Sie beteiligte sich bei den Blockaden von zwei Kiesgruben

Während im Amtsgericht verhandelt wurde, hielten Klimaaktivisten Mahnwache in der Herrenstraße. (Foto: Philipp Richter)

Der Protest gegen den Kiesabbau im Altdorfer Wald ist vor Gericht gelandet. Eine 21-jährige Frau aus Heidelberg musste sich vor dem Amtsgericht Ravensburg wegen Nötigung verantworten. (HIER LESEN)

Bombenfund in Aalen: 5000 Menschen müssen für Entschärfung evakuiert werden

Der Plan zeigt in violetter Farbe die aktuelle Ausdehnung der Evakuierungszone für die Entschärfung einer Fliegerbombe am 5. März im Neubaugebiet Tannenwäldle. (Foto: Stadt Aalen)

Wenn am Samstag, 5. März, im künftigen Baugebiet Tannenwäldle im Osten der Aalener Kernstadt die dort gefundene mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden wird, müssen zuvor 5000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. (HIER LESEN)