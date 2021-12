Feierabend-Überblick 07.12.: Das war heute für die Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute für die Region wichtig:

Ministerpräsident Kretschmann entschuldigt sich für Verwirrung um 2G plus

Baden-Württembergs Ministerpräsident spricht von einem schwierigen „Balanceakt“. Dieser sei am Wochenende missglückt. Ähnlich einsichtig äußerte sich auch Gesundheitsminister Lucha. (Foto: Marijan Murat / dpa)

Nach der Verwirrung am Wochenende um Zutrittsregeln für Geimpfte und Genese hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart entschuldigt. Das Virus kümmere sich nicht um Verwaltungsabläufe, „das steckt nur an“, erklärte der Regierungschef. Deshalb müsse das Land Corona-Verordnungen nicht nur sorgfältig, sondern auch sehr schnell erlassen. (HIER LESEN UND SEHEN)

Gas, Zerstörung und Feuer: Vandalismus an mehreren Gebäuden in Schwäbisch Hall

Die Feuerwehr ist erneut im Steinernen Steg in Schwäbisch Hall im Einsatz. Der Fall reiht sich in mysteriöse Vorfälle ein. (Foto: Lino Mir/dpa)

An einem Gebäude im Steinernen Steg in Schwäbisch Hall ist es am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Der Fall lässt aufhorchen. Schließlich gab es auch zuvor schon ähnliche Vorkommnisse. (HIER LESEN)

Schläger verprügeln 13- und 14-Jährigen – Polizei sucht jetzt nach dunklem BMW

Die Polizei ist auf der Suche nach den Schlägern. (Foto: dpa)

Ohne ersichtlichen Grund wurden am Samstagabend zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle in Oberreitnau verprügelt. Die Polizei sucht nun Zeugen. (HIER LESEN)

Die Wangener Straße soll bald wieder komplett freigegeben werden

Bald vorbei: Noch im Dezember soll der Verkehr auf der Wangener Straße wieder in beiden Richtungen fließen. (Foto: Siegfried Heiss)

Gute Nachrichten in Sachen Wangener Straße: Im Zuge der Bauarbeiten für das Baugebiet Rinker-Areal ist die Straße momentan zwischen Tankstelle Roth und Kreuzung Hinzistobel halbseitig gesperrt. Nun soll sie früher als angekündigt wieder für beide Fahrspuren freigegeben werden. (HIER LESEN)

Landwirte geben Verstöße im Allgäuer Tierschutzskandal zu

Zwischen Juli 2019 und Januar 2020 waren fünf Höfe wegen teils massiven Tierschutzverstößen in die Schlagzeilen geraten. (Foto: Benjamin Liss/dpa)

Am Landgericht Kempten hat am Dienstag der erste Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal begonnen. Zum Auftakt gaben die drei angeklagten Landwirte zu, ihre Rinder in mehr als 100 Fällen monatelang vernachlässigt und leiden gelassen zu haben. (HIER LESEN)