Feierabend-Überblick 4. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Faktencheck zu Reutlinger Video: Tödliche Folgen einer Covid-Impfung

Faktencheck zu Reutlinger Video: Tödliche Folgen einer Covid-Impfung. (Foto: Durawa, Yvonne)

Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Impfstoffe sind durch die Zulassungsstudien und die milliardenfache Anwendung bestätigt worden. Pensionierte Pathologen behaupten in einem Video das Gegenteil. Den Faktencheck HIER LESEN.

Zweite Klage scheitert - Chancen auf Rückkehr der Tahiri-Schwestern sinken

Im September 2019 wurden Gylten und Gylije Tahiri nach Serbien abgeschoben. (Foto: Archiv/Pixabay)

Die Abschiebung nach Serbien lief sauber: So haben jetzt schon zwei Gerichte geurteilt. Die Familie kämpft in Tuttlingen weiter für Gylten und Gylije Tahiri. Scheitert bislang aber an einer Hürde. (HIER LESEN)

Heftige Regengüsse mit Blitz und Donner ab Dienstagabend

Auch am Bodensee, wie hier bei Meersburg, dürfte es ungemütlich werden. (Foto: Tobias Kleinschmidt / dpa)

Tief „Annette“ beendet das ungewöhnlich milde Winterwetter. Schon am Abend erwartet die Wetterwarte Süd starken Regen und Wind. Auch in den kommenden Tagen bleibt es ungemütlich. (HIER LESEN)

Falsche Heilerin knüpft Seniorin fünfstellige Summe ab

Betrug am Telefon: Eine perfide Masche führte dazu, dass eine Seniorin aus dem Landkreis viel Geld auf ein ihr unbekanntes Konto überwies. (Foto: Arno Burgi)

Betrügerinnen geben sich einer 72-Jährigen gegenüber als Heilerinnen aus. Sie bringen die Frau mit einer perfiden Masche dazu, einen hohen Geldbetrag zu überweisen. (HIER LESEN)

Auto fährt ausgebüxte Kuh an - Tier läuft offenbar unbeeindruckt davon

Auto fährt ausgebüxte Kuh an - Tier läuft unbeeindruckt davon. (Symbol-Foto) (Foto: Roland Weihrauch / dpa)

Die Kuh kam wohl von einer eigentlich eingezäunten Weide. In einer Kurve lief das Tier dann auf die Straße. Wirklichen Schaden nahm aber nur das Auto. (HIER LESEN)