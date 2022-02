Feierabend-Überblick 1. Februar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Kretschmann will nicht über Exit-Strategien aus Corona-Modus reden

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht bei einer Pressekonferenz. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa / DPA)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will nicht über Ausstiegsszenarien aus den Corona-Schutzmaßnahmen sprechen. „Das wäre das völlig falsche Signal, die Menschen sollen vorsichtiger sein“, betonte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. (HIER LESEN)

Schon 4400 Unterschriften für die „Ravensburger Menschenkette“

Während andernorts, wie hier in Rottweil, auf der Straße für eine solidarische Haltung in der Corona-Pandemie geworben wird, rufen die Initiatoren der "Menschenkette 2.0" zur digitalen Teilnahme auf. (Foto: Grafik: Grünen-Kreisverband; Silas Stein/dpa)

Mehr als 4400 Unterstützer haben sich bisher mit ihren Unterschriften in die virtuelle „Ravensburger Menschenkette 2.0“ eingereiht. Dazu kommt Rückenwind von bislang 40 Unternehmen, Organisationen, Vereinen und politischen Parteien aus der Stadt und dem Kreis Ravensburg. (HIER LESEN)

Fachkräftemangel belastet Firmen noch stärker als Corona

Der Januar endet im Kreis Lindau mit einer höheren Arbeitslosenquote. (Foto: Archiv: Christian Flemming)

Die IHK hat in ihrem Neujahrsempfang zwar auch mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie geblickt. Vor allem aber sieht sie den immer deutlicher werdenden Fachkräftemangel als Problem für die Betriebe und Unternehmen in der Region. (HIER LESEN)

Mehr geht nicht: Vollauslastung beim Spielehersteller Ravensburger

2413 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen und will weiter wachsen. (Foto: Ravensburger)

Bei dem oberschwäbischen Spielehersteller Ravensburger ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Das Unternehmen machte im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von nur einem Prozent. (HIER LESEN)

Frau wird bei Unfall auf schneebedeckter Straße schwer verletzt

Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person befreien. (Foto: Julia Freyda)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 286 bei Habsthal haben sich am Dienstagmorgen drei Personen verletzt, eine davon schwer. (HIER LESEN)