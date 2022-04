Feier der Erstkommunion

Kinder aus den Pfarreien Schwandorf, Worndorf und Buchheim feiern am Samstag in feierlichen Gottesdiensten mit Pfarrer Ewald Billharz das Fest ihrer Ersten Heiligen Kommunion, teilen die Kirchengemeinden mit. Demnch werden die Schwandorfer Kinder Finn Huber, Jan Otremba, Henri Rebholz, Hanna Hegele, Tamara Kabisreiter, Nadine Kästle und Rebecca Niebel um 9.15 Uhr vom Bürgersaal zur Pfarrkirche geleitet. In der Pfarrkirche in Buchheim beginnt die Erstkommunionfeier um 11 Uhr für die Kinder Nils Tritschler, Mika Martin, Selina Hafner, Veit Kempter, Chelsea Frey, Laurin Hermann, Tristan Wunderlich, Lukas Fischer, Johannes Strobel, Leonie Hoffmann, Svea Wachter, Bruno Keine und Amalie Braun. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche in Worndorf beginnt um 14 Uhr mit den Kindern Anna-Lena Kohli, Nele und Lina Ruggaber, Mona Weikart, Jonas Schiele, Mara Luciano und Emma Möll.