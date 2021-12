Fehrle-Krippe in der Wallfahrtskirche Steinhausen zu sehen

Die bekannte Krippe von Anna Fehrle aus dem Jahr 1944 kann jetzt wieder in der Wallfahrtskirche in Steinhausen besichtigt werden.

„Zur Krippe her kommet“ heißt es in einem berühmten Weihnachtslied. Passend dazu ist die Krippe in der Wallfahrtskirche in Steinhausen. Anna Fehrle, geboren 1892 in Schwäbisch Gmünd, hat im Jahre 1944 die Krippe der „schönsten Dorfkirche der Welt“ entworfen. Die Künstlerin favorisierte Engelsabbildungen, schnitzte die Figuren aus Holz und bekleidete sie mit Samt und Brokat.

Die Kirchengemeinde Steinhausen und Pfarrer Baburaj Kakkassery laden an Heiligabend ab 23 Uhr zur feierlichen Christmette, mitgestaltet von einer kleinen Bläsergruppe des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler unter der Leitung von Eugen Föhr, herzlich ein. Am 1. Weihnachtsfeiertag findet dann das Hochamt ab 10.15 Uhr mit einer Schola des Kirchenchores unter der Leitung von Verena Westhäuser statt.

Am Stephanstag, 26. Dezember, beginnt schließlich um 10.15 Uhr eine Wortgottesdienstfeier.