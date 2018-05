Fehler in der Zuordnung werden bestraft

Die U23 des FV Ravensburg hat in der Fußball-Landesliga mit 0:2 beim FV Rot-Weiß Weiler verloren. Nach einer guten ersten Halbzeit, in der lediglich die Tore fehlten, brachen dem FV II zwei Standardtore des Tabellendritten das Genick.

Bei den Ravensburgern war die rechte Seite mit Nico Maucher (offensiv) und Felix Widmann (defensiv) zurück. Außerdem brachte Trainer Nectad Fetic Omar Jatta statt Jonas Klawitter als zweite Spitze neben Felix Bonelli. Erstes Ziel war es, das schnelle Kurzpassspiel von Weiler zu unterbinden – dafür ließ Fetic sein Team die Räume eng machen und die Passwege schließen.

Das funktionierte in Halbzeit eins auch sehr gut: Der Tabellendritte hatte bis auf einen Schuss ans Außennetz kaum gefährliche Situationen. Ganz anders die Ravensburger. „Wir hätten eigentlich schon nach fünf Minuten 1:0 oder sogar 2:0 führen müssen“, ärgerte sich der Trainer. Erst hatte Jatta eine große Möglichkeit: Der Stürmer hätte sogar noch ein paar Meter gehen können, der Weg Richtung Tor war frei – stattdessen schloss er neben den Kasten ab. Kurz darauf war Felix Schäch links durch und flankte hinüber an den zweiten Pfosten, wo Maucher mitgelaufen war, den Ball aber neben das Tor setzte.

Maucher hatte später noch einmal die große Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Der Rechtsaußen konnte sich entscheiden, ob er selbst abschließen oder querlegen sollte – heraus kam eher ein Rückpass zu Weilers Keeper Andreas Hane.

Nach der Pause schlug Weiler eiskalt zu: In der 48. Minute beförderte Antonio Paturzo einen Eckball von Mathias Stadelmann mit dem Außenrist ins Tor – die Ravensburger hatten am kurzen Pfosten nicht aufgepasst. Das passierte knapp 25 Minuten später gleich noch einmal: Wieder ein Eckball, diesmal traf Dominic Snelinski per Kopf zum 2:0. Ravensburg hatte noch zwei gute Möglichkeiten, aber einmal landete der Ball am Pfosten, bei der anderen Chance war Hane glänzend gegen Schäch zur Stelle. Auch als Weiler nach einem Platzverweis gegen den Ex-Ravensburger Raimond Hehle in Unterzahl war, konnte das der FVR nicht nutzen.

„Das darf einfach nicht passieren“, schimpfte Fetic über die Zuordnungsfehler bei den zwei Gegentoren, durch die sein Team die Chance verpasste, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. „Es kann nicht sein, dass wir in diesen zwei Szenen die Konzentration nicht haben. Da bringt es dann auch nichts, wenn man eigentlich über 90 Minuten ein gutes Spiel gezeigt hat.“ Allerdings haderte Fetic auch mit dem Unparteiischen: „Unsere Stürmer wurden ständig durch Trikotzerren gestoppt – da muss der Schiedsrichter einfach anders durchgreifen.“