Fehler dürfen nicht tödlich enden

Innerhalb einer Stunde kam es am Donnerstag bei der Begehung der Dornierstraße mit den Anwohnern zu zwei gefährlichen Situationen: Kinder waren kurz davor, in ein fahrendes Auto zu laufen. Das geschah, obwohl die Eltern ein Auge auf sie hatten. Muss man mehr über das Gefahrenpotenzial dieser Straße sagen? Die Stadt sieht bislang keine Notwendigkeit zu grundsätzlichen Veränderungen. Vorgesehen ist lediglich, „zeitnah über eine Zeitdauer von sieben Tagen und 24 Stunden ein Seitenradarmessgerät aufzustellen, um aktuelle Zahlen von Verstößen ermitteln zu können. Zudem ist eine mobile Geschwindigkeitsmessung geplant.“ Das reicht aber nicht. Und ins Leere geht der Hinweis, es gäbe zur sicheren Überquerung ja Zebrastreifen. Damit wird nach einer Binsenweisheit argumentiert. Sie lautet: Wenn im Verkehr jeder alles richtig macht, passiert auch nichts. Aber die Wirklichkeit ist mit Fehlern gepflastert. Kinder müssen sie machen können, ohne dass ihr Leben in Gefahr ist. Deshalb gehört die Entschärfung der Dornierstraße auf die Agenda.