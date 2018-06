„Fehlende Innovation“

Die Statistik sagt: Aulendorf wächst. So gesehen geht die Stadt mit dem Großbauprojekt „Wohnen am Stadtpark“ einen Schritt in die richtige Richtung. Dass sich der Gemeinderat nach jahrelanger Planung nicht für ein Konzept entscheidet, dass gänzlich von der Grundidee abweicht, war dabei abzusehen. Wie das „generationsübergreifende, demografiegerechte, innovative Wohnkonzept“, das in der Ausschreibung ausdrücklich erwünscht war, allerdings aussehen wird, bleibt offen. Bürgermeister Matthias Burth sprach in der Vorstellung des nun gewählten Konzepts lediglich von einer „gewissen Anzahl an betreutem Wohnen oder seniorengerechtem Wohnen“. Viel deutlicher war es auch in der Vorstellung des Bieters nicht geworden. Sonderlich innovativ klingt das nicht. Wenn also demnächst über Details gesprochen wird, sollte das nochmals Thema werden. Nicht, dass am Ende Preis vor Konzept eine schlechte Entscheidung war.