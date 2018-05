Fehlende Figuren am Narrenbrunnen sorgen für Irritationen

Das Städtle in Aufruhr. Die Kommentare in den sozialen Medien überschlagen sich. „Sauerei“, steht da. „Vandalismus“, und vieles mehr. Dazu Bilder vom Narrenbrunnen. Der sieht ziemlich blank aus. Eindeutig, da fehlt was. Wo ist der Ochse? Wo der Schneller? Nur noch Schrauben und das blanke Blech, dort wo das Vieh bisher am Steg zerrte und der Mann im Fuhrmannskittel die Karbatsche schwang. Und dabei hat Peter Klink, aus dessen Denkinger Kunstschmiede die schönen Figuren einst kamen, doch bei der Einweihung im Rahmen des Brunnenfests anno 2013 hoch und heilig versprochen, dass sie diebstahlsicher befestigt sind. „Wer macht denn so etwas, dem Betrachter die Freude am Brunnen vermiesen“, ist die Frage, die sich Zunftmitglieder und andere Pfullendorfer gleichermaßen stellen. Schließlich gehört der Brunnen mit den ganzen Figuren der Zunft zur Stadt wie das Obertor oder Geberit. „Das ist schon ein paar Tage her“, sagen die einen. „Nein, erst seit Freitag“, die anderen. Als erstes fiel es Paul Woerz auf, der hat, als er mal vor seinen „Kaiser“ trat, gesehen, dass da was nicht stimmt mit dem Brunnen, für dessen Umgestaltung von einem Markt- in einen Narrenbrunnen die Stegstrecker lang sparen mussten.

„Ein Ochse hatte Verstopfung“, sagt Zunftmeister Andreas Narr, der übers Pfingstwochenende zum „Generalstabsführer des Brunnenkrisenmanagements“ mutiert ist. „Nix ist gestohlen, alles geht mit rechten Dingen zu“, klärt er auf. Peter Klink selbst habe gemeinsam mit dem Fuge, dem Robert Hirling, der so heißt, weil seine Leidenschaft der Musik gilt, und der bekanntlich im Hauptberuf Flaschner ist, die Figuren abmontiert, weil die Filteranlage des wasserspeienden Ochsen nicht mehr richtig funktioniert. Gewusst hat es der Zunftmeister vorher auch nicht und auch dafür hat er eine Erklärung: „Die Narren haben den Brunnen bezahlt und die Stadt ist für die Instandhaltung zuständig.“

Die Stadt hat Peter Klink und den Fuge beauftragt und nichts vorher gesagt. Wann die Figuren wieder festgeschraubt werden, kann Narr noch nicht sagen, aber eins ist für ihn nach dem Pfingstaufschrei im Städtle sicher: „Das wird eine schöne Geschichte fürs Narrenblatt.“