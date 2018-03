Fehlende Distanz und Professionalität

Das Landratsamt hat seine Prüfung der internen Vorgänge im Heroldstatter Rathaus abgeschlossen. Ist damit auch die Affäre rund um Ulrich Oberdorfer beendet? Natürlich nicht.

Zum einen ist Oberdorfer offiziell noch immer Bürgermeister der Gemeinde. Dass er das nicht bleiben kann, ist klar. Je schneller sich Oberdorfer, Landratsamt und die Gemeindeverwaltung auf die Modalitäten seines Ausscheidens einigen, desto schneller kann ein neuer Anfang gemacht werden. Dies muss jetzt das oberste Ziel aller Beteiligten sein.

Zum anderen hat das Landratsamt Fehler benannt, die in der Verwaltung gemacht wurden. Fehler, die das Vertrauen in eine Verwaltung nachhaltig schädigen können, oder dies schon getan haben. Manch einer würde von möglicher „Vetterleswirtschaft“ sprechen angesichts der aufgedeckten Vorgänge: Die Verwaltung überweist einem Mitarbeiter der Gemeinde eine vierstellige Summe, und am Ende kann sie nicht belegen, warum genau das Geld gezahlt wurde. Weil Belege fehlen. So was darf einfach nicht passieren. Punkt.

Es ist nun zuallererst an den Gemeinderäten und Rudolf Weberruß, intern die richtigen Schlüsse aus den Vorgängen zu ziehen. Das Geld muss in jedem Fall zurück überwiesen werden.

Dass das Landratsamt keine Dienstpflichtverletzungen feststellen konnte, darf kein Grund zur Freude sein für die Beteiligten. Dies bedeutet lediglich, dass sie juristisch aus dem Schneider sind. Trotzdem bleibt etwas zurück: So die Posse um das Diensthandy Ulrich Oberdorfers, das ihm die Verwaltung gesperrt hat, oder um die Bauhofmannschaft, die „freiwillig und in der Freizeit“ auf dem Hof des Kämmerers mitgearbeitet hat.

Sich selbst einzugestehen, dass es hier an nötiger Distanz und Professionalität gefehlt hat, wäre ein erster Schritt, um das bisher chaotischste Kapitel in Heroldstatts Geschichte zu beenden. Nur so kann die Affäre Oberdorfer irgendwann auch abgeschlossen werden.