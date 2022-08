Fegte ein Tornado über Bad Wurzach hinweg? Lassen Sie es uns herausfinden!

Das Dach einer Lagerhalle in Bad Wurzach hielt dem Unwetter, welches am Freitagabend über die Region zog, nicht stand. Von heftigen Windböen wurde das Konstrukt herausgerissen und über 300 Meter verteilt auf Wiesen und ein Maisfeld geschleudert. Ob ein Sturm oder gar ein Tornado für die Vorkommnisse in Bad Wurzach verantwortlich war - darüber sind sich Meteorologen derzeit nicht einig. Als Leserin oder Leser könnten Sie allerdings helfen, es mit Bildern oder Drohnenaufnahmen herauszufinden. Doch der Reihe nach.

Während die Polizei in einer Erstmeldung am Freitagabend zunächst von einem Tornado sprach, revidierte die Polizeistelle in Ravensburg am Samstagvormittag diese Aussage. Die Feuerwehr habe vor Ort einen Wetterexperten angefordert, der befand: Kein Tornado über Bad Wurzach. Tatsächlich ist die Antwort auf die Frage allerdings nicht so leicht zu finden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach (DWD) und auch Wetterwarte-Süd-Experte Roland Roth gegenüber unserer Zeitung erklären.

Tornado oder Sturm in Bad Wurzach?

"Für einen Tornado brauch man eine Superzelle in der Auf- und Abwind rotieren. Mit "günstigen" Umgebungsbedingungen kann es dann passieren, dass diese Rotation bis zum Boden reicht und ein Tornado entsteht. Die Windgeschwindigkeiten sind dann so hoch, dass Wasser oder Staub aufgewirbelt werden", erklärt Felix Dietzsch, Meteorologe beim DWD. Bei einem Tornado hat man also meist eine visuelle Bestätigung.

Tatsächlich kann Dietzsch auf dem Radarbild von Freitagabend erkennen, dass nach neun Uhr eine heftige Gewitterzelle über Bad Wurzach hinwegzog. Diese hat laut Roland Roth ihren Ursprung bei Tuttlingen gehabt.

"Wir hatten am frühen Freitagmorgen ein paar Regentropfen und örtliche Schauer. Dann kam die Sonne und hat diese feuchtwarme Luft aus den Morgenstunden aufgeladen. Und das ist eine explosive Mischung", sagt Roth am Samstagmittag auf Anfrage von Schwäbische.de. Der Zündfunke, der das heftige Gewitter dann schlussendlich verursachte, sei eine kältere Luftmasse aus Richtung Schwarzwald gewesen. "Die hat unsere warme, feuchtheiße Luft angehoben. Ideal für die Bildung eines Tornados", erklärt Roth.

Die Gewitterzelle braute sich bei Pfullendorf zusammen und zog von dort Richtung Bad Wurzach - wo sie mit brachialer Gewalt wütete, wie die Bilder zeigen. Weitere Zellen entstanden bei Konstanz und weiteren Städte um den Bodensee, welche von heftigen Gewittern heimgesucht wurden.

Bilder und Videos vom Unwetter und Drohnenaufnahmen - Helfen Sie mit!

Ob ein Tornado für den großen Schaden an der Lagerhalle in Bad Wurzach verantwortlich ist, vermögen sowohl DWD als auch Roth allerdings nicht zu sagen, denn dafür fehlen Ihnen entscheidende Daten. "Bad Wurzach hat keine Wetterstation, sodass ich nichts zu den Windgeschwindigkeiten sagen kann", heißt es von Roth. Und ähnlich wie seinem Kollegen vom DWD fehlen ihm zudem Bilder vom Unwetter. Beide haben bislang "nur" Schadensbilder vom Boden zu sehen bekommen. Weiteres Fotomaterial könnte entscheidend dabei sein, um festzustellen, ob es wirklich ein Tornado war, der Bad Wurzach heimsuchte.

"Besonders wichtig wären für uns Drohnenbilder aus der Luft", sagt Roth. Denn anhand dieser könne man im Umfeld des Sturms gut ablesen, ob es sich wirklich um einen Tornado gehandelt habe. "Bei einem Tornado könnte man aus der Luft rotierende Bewegungen rund um das Schadensfeld erkennen. Es sind Kreisbewegungen, die unberechenbar sind. Ein Sturm kommt dagegen wie eine Planierraupe daher und wirft an einer Linie alles um."

Um die Frage abschließend zu beantworten, brauchen die Meteorologen also Bildmaterial, wie hier ein Nutzer auf Twitter eingestellt hat.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, von dem Unwetter bei Bad Wurzach Bilder gemacht oder Drohnenbilder aus der Umgebung der Schadensstelle haben, können Sie diese an "online@schwaebische.de" senden und so bei der Beantwortung der Frage helfen. Roth verweist darauf, dass die Drohnenbilder auch noch ein paar Tage nach dem Unwetter zeigen, ob es sich um einen Sturm oder einen Tornado gehandelt hat. Dies wäre zur Kategorisierung im Nachhinein auch noch für den Deutschen Wetterdienst interessant.

Samstag und Sonntag vor Unwetter gefeit

Was den Samstag und den Sonntag angeht, muss sich Oberschwaben glücklicherweise keine Sorgen machen, wie Roth bei einem schnellen Blick in die Wettersimulation feststellt. "Die Energie ist jetzt raus. Wir haben eine vollkommen andere Luftmasse", befindet der Experte. Während die Temperaturen am Samstag bei 22 bis 24 Grad liegen, folgt der Sonntag mit weiterhin angenehmen 27 Grad.