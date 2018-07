FDP will schärfere Gesetze gegen Boni-Exzesse

Berlin (dpa) - Nach dem Streit um Millionen-Boni bei der steuerfinanzierten Bank Hypo Real Estate will die FDP schärfe Gesetze gegen die üppigen Zahlungen an Manager. Die Exzesse der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass „alle Appelle in dieser Richtung bislang ohne die erwünschten Folgen geblieben“ seien, sagte die FDP-Bundestagsfraktionschefin Birgit Homburger dem Berliner „Tagesspiegel“. Deshalb seien neue rechtliche Rahmenbedingungen zur Ausweitung der Haftung von Managern in diesen Branchen nötig.