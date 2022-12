FDP Kreisverband Ravensburg wählt neuen Kreisvorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Der Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, Benjamin Strasser, bleibt Vorsitzender des FDP Kreisverbandes Ravensburg. Einstimmig sprachen ihm die Mitglieder bei der Kreismitgliederversammlung in Weingarten ihr Vertrauen aus.

Strasser wird für weitere zwei Jahre den Kreisverband anführen; ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde der stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeister Rainer Nuhn aus Weingarten. Neu als stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt: Frank Scharr aus Wangen im Allgäu für Organisation, der Berger Gemeinderat Marlon Knitz als Pressesprecher sowie Luis Kistler aus Leutkirch für den Aufgabenbereich Programmatik.

Komplettiert wird der Kreisvorstand durch die gewählten Beisitzer Daniel Derscheid, Ophelia Gartze, Hans-Peter Locher, Stephan Bulmer und den Ravensburger Stadtrat Markus Waidmann.

Nach den Abstimmungen berichtete der Bundestagsabgeordnete von seiner Tätigkeit in Berlin und der aktuellen politischen Lage. Strasser wandte sich insbesondere gegen aus seiner Sicht im Umlauf bestehende Falschinformationen zum Bürgergeld. „Das neue Bürgergeld ist kein Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Im Gegenteil! Es ist eine gute Nachricht, dass uns eine aufstiegsorientierte Reform des Hartz-IV-Systems gelungen ist, in der Anstrengung und Leistung stärker belohnt werden“, so Strasser.