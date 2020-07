Auf ihrem Parteitag im Europapark Rust wählten die Freien Demokraten Südbaden Marcel Klinge erneut zum Spitzenkandidaten des Bezirksverbands für die Bundestagswahl 2021. Er erhielt laut Pressemitteilung 98 Prozent der Stimmen und verbesserte sein schon sehr gutes Ergebnis von 2016 um weitere zehn Prozent. Der 39-jährige Villinger ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und sitzt dort im Wirtschafts- und Tourismusausschuss.

Klinge: „Die erste Legislaturperiode ist natürlich immer etwas Besonderes. Ich habe so viele neue Erfahrungen gesammelt, unglaublich interessante Menschen getroffen, viel gelernt und noch viel vor. Deshalb freue ich mich sehr darauf, dass es jetzt in die nächste Runde geht und mir die Mitglieder unseres Bezirksverbands erneut ihr Vertrauen geschenkt haben, für unsere Region bei der nächsten Bundestagswahl anzutreten.“

Wie schon im Jahr 2016 strebt Klinge nun Platz sechs auf der FDP-Landesliste an, die am 17. Oktober in Konstanz aufgestellt wird. Beim Überspringen der Fünf-Prozenthürde im Bund bedeutet diese Position automatisch einen Bundestagssitz in Berlin.

Auf der Agenda der Freien Demokraten stand am Parteitagswochenende ebenfalls die Wahl des Bezirksvorstands. Auch hier konnte Klinge sich über ein starkes Votum freuen: Mit 93 Prozent bestätigten die 134 Delegierten ihn erneut als Chef der Südbaden-FDP – dem zweitgrößten Bezirksverband in Baden-Württemberg.

„Ich freue mich sehr, dass mich auch wieder zwei tolle Frauen bei der Vorstandsarbeit unterstützen werden“, bedankte sich Klinge nach seiner Wahl. Andrea Kanold aus Bad Dürrheim wurde bereits zum dritten Mal als stellvertretende Bezirksvorsitzender im Amt bestätigt. Julia Decke aus Villingen-Schwenningen wurde als Beisitzerin bestätigt. „Unser Trio aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wird sich jetzt aktiv an die Arbeit machen“, versprach der neue und alte Bezirks-Chef.